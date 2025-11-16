হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন প্রেম চোপড়া
টানা আট দিনের লড়াই শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা প্রেম চোপড়া। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাড়িতে ফিরলেও আপাতত বিশ্রামে আছেন ৯০ বছর বয়সী এ অভিনেতা।
গত ৮ নভেম্বর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রেম চোপড়াকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তার ফুসফুসে সংক্রমণ ও হৃদযন্ত্রে জটিলতা রয়েছে। কয়েকদিনের ধারাবাহিক চিকিৎসার পর অবশেষে সাড়া দেন তিনি। শনিবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। অভিনেতার অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন ছিলেন অনুরাগীরা; বাড়ি ফেরায় স্বস্তি ফিরে এসেছে সবার মনে।
বলিউডে খলচরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি পাওয়া প্রেম চোপড়া সর্বশেষ রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল’ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা দেন। তার জামাতা বিকাশ জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এখনো কিছুটা সময় লাগবে।
এদিকে ভালো আছেন আরেক বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রও। ১০ নভেম্বর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় অনুরাগীদের মধ্যে; সোশাল মিডিয়ায় ছড়ায় মৃত্যুর ভুয়া খবরও। তবে পরিবার সেই গুজব খণ্ডন করে জানায়, তিনি স্থিতিশীল আছেন। ১২ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন ধর্মেন্দ্র।
আগামী ৮ ডিসেম্বর তার ৯০তম জন্মদিন। বিশেষ এই দিনটি ঘিরে বড়সড় আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন হেমা মালিনী। পরিবার এবং ঘনিষ্ঠদের নিয়ে হবে জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপন। অসুস্থতার উদ্বেগ কাটিয়ে ফের বাড়িতে স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন সবাই।
এমএমএফ/জিকেএস