মিস ইউনিভার্স হলে যা যা পাওয়া যায়

মিস ইউনিভার্স হলে যা যা পাওয়া যায়
বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মিস ইউনিভার্স। প্রতি বছর কোটি মানুষের চোখ থাকে এই প্রতিযোগিতার দিকে। সেখানে এক সন্ধ্যায় বদলে যেতে পারে একজন তরুণীর পুরো জীবন। শুধু খেতাব নয়, মিস ইউনিভার্স বিজয়ী পান এক বছরের জন্য রাজকীয় জীবনযাপনের সুযোগ, অগণিত সুবিধা এবং বিশ্বজুড়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ।
চলুন দেখে নেওয়া যাক মিস ইউনিভার্স হওয়া মানে ঠিক কী ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া।
এক বছরের বেতন ৩ কোটি টাকারও বেশি
মিস ইউনিভার্স বিজয়ীকে দেওয়া হয় এক বছরের জন্য আড়াই লাখ ডলারের একটি চেক। বাংলাদেশি টাকায় যা ৩ কোটিরও বেশি। এটাই তার আনুষ্ঠানিক বেতন।
নিউইয়র্কে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে থাকার সুবিধা
এক বছর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে মিস ইউনিভার্স সংগঠনের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন বিজয়ী। থাকা–খাওয়া, যাতায়াত সব খরচ বহন করে সংগঠনই।
ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে বিশ্বভ্রমণের সুযোগ
মিস ইউনিভার্সকে এক বছরের জন্য দেওয়া হয় একটি ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে ভ্রমণের সুযোগ। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে সফর করতে পারেন তিনি। মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অনুমোদন নিলেই হবে। প্রতিটি সফরের হোটেল, খাবার, ফটোশুট, প্রেস মিটিং সব দায়িত্ব পালন করে সংগঠনটি। তবে শর্ত হলো যেখানেই যান না কেন, তাকে কিছু দাতব্য কাজে অংশ নিতে হয়।
রাজকীয় অতিথি হিসেবে যেকোনো শো বা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ
বিজয়ী চাইলে কনসার্ট, ফ্যাশন শো, অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান, সিনেমার প্রিমিয়ার সব জায়গায় যেতে পারেন। আর সব আয়োজন করে দেয় মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ।
কোটি টাকার মুকুট
মিস ইউনিভার্সের ইতিহাসে নয়বার বদলেছে মুকুটের নকশা। ২০২২ সালের মুকুট ‘ফোর্স অব গুড’-এর দাম ছিল ৬৭ কোটি টাকার বেশি। ২০২৪ সালের মুকুট ‘লুমিয়ের দে আফিনি’-তে ছিল দুর্লভ সোনালি মুক্তা ও হীরকখণ্ড। তবে বিজয়ী এই মুকুট নিজের কাছে রাখতে পারেন না। এক বছর পরে নতুন বিজয়ীর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হয়। তখন ওই বিজয়ীকে দেওয়া হয় একটি রেপ্লিকা মুকুট। এর মূল্য ২০-২৫ লাখ টাকা।
এক বছরে রাজকীয় জীবনযাপন
এক বছরের জন্য খাবার, পোশাক, সৌন্দর্যচর্চা, স্টাইলিং, যাতায়াত কিছু নিয়েই ভাবতে হয় না বিজয়ীকে। সারা বছর বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগও থাকে।
প্রসঙ্গত, এবার থাইল্যান্ডের ফুকুটে বসেছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। সেখানে ১২১ জন সুন্দরীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। পিপলস চয়েজে প্রথম হয়ে এরইমধ্যে বেশ আশা জাগিয়েছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী।
