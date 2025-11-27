  2. বিনোদন

দুই সিনেমায় জুটি বাঁধছেন অপু বিশ্বাস-আদর আজাদ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
আদর আজাদ ও অপু বিশ্বাস

কিছুটা বিরতি শেষে নতুন লুকে হাজির হয়েছেন ঢালিউড কুইন’খ্যাত নায়িকা অপু বিশ্বাস। নিজেকে পরিবর্তন করে এরই মধ্যে দর্শকমহলে নজর করেছেন অপু।

 

অন্যদিকে সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আদর আজাদ সম্প্রতি ‘পিনিক’ ও ‘ট্রাইবুন্যাল’ সিনেমার কাজ শেষ করেছেন। প্রস্তুতি নিচ্ছেন ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ সিনেমার শুটিংয়ে। সম্প্রতি অপু-আদরকে একই ফ্রেমে দেখা যায়। এরপর থেকেই চলচ্চিত্রপাড়ায় জোর গুঞ্জন, দুজনে নাকি একাধিক চলচ্চিত্রে একসঙ্গে কাজ করছেন। অন্তত দুটি সিনেমায় তাদের জুটি বাঁধা প্রায় নিশ্চিত বলেই দাবি করছে বিভিন্ন সূত্র। যদিও এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ দুজনেই। প্রকাশ্যে এখনো কোনো মন্তব্য করতে চান না আদর ও অপু।

 

মূলত জুটিবদ্ধ হওয়ার গুঞ্জন জোরালো হয় কোরিওগ্রাফার মাহফুজ কাদরীর ফেসবুক পোস্ট থেকে। একটি ছবিতে দেখা যায় অপু বিশ্বাস, আদর আজাদ এবং নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাসকে। যদিও মাহফুজ কাদরী জানান, ছবিটি শুধুই একটি ইভেন্টের মুহূর্ত। তবু ভক্ত ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের ধারণা একাধিক সিনেমাতে একসঙ্গে কাজ করছেন অপু ও আদর।

 

জানা গেছে, একটি সিনেমা পরিচালনা করবেন চলচ্চিত্র পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস। অন্যটি নামকরা একজন পরিচালক পরিচালনা করবেন। আগামী মাস থেকে একটি সিনেমার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। অন্যটি নতুন বছরের শুরুতে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার।

 

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘কাজে ফিরতে প্রস্তুত আমি। নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে কার সঙ্গে কিংবা কার কাজ দিয়ে ফিরছি এ নিয়ে আপাতত বলতে পারছি না। অচিরেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।’

 

একই কথা বললেন আদর আজাদও। তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েকটি নতুন সিনেমার আলাপ চূড়ান্ত। তবে প্রযোজন প্রতিষ্ঠান আর পরিচালকরাই আসলে বিস্তারিত জানাবেন। তার জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।’

 

এর আগে ‘লাল শাড়ি’ ছিল অপু বিশ্বাসের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা। অপরদিকে আদর আজাদের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘টগর’।

 

বলা দরকার, চিত্রনায়িকা শবনম ইয়াসমিন বুবলীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি সিনেমায় জুটি বেঁধে আলোচনায় ছিলেন আদর আজাদ। এই জুটি এরই মধ্যে প্রায় হাফ ডজন সিনেমায় কাজ করেছেন।

 

