রাজা-রানী হয়ে চমকে দিলেন পলাশ-পারসা ইভানা

ছোটপর্দার জনপ্রিয় জুটি জিয়াউল হক পলাশ ও পারসা ইভানা। ব্যাচেলর পয়েন্ট নাটক দিয়ে তারা জুটি হিসেবে আলোচনায় আসেন। এরপর কাজ করেছেন অনেক নাটক-নির্মাণে। এবার তাদের দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর খুনসুটিপূর্ণ ‘কাবিলা’ ও ‘ইভা’ চরিত্রে পরিচিত এই জুটি এবার রাজকীয় সাজে উপস্থিত হয়েছেন একটি নতুন বিজ্ঞাপনে।
তাদের নতুন লুক দর্শকমহলে কৌতূহল ও সাড়া ফেলেছে।
জানা গেছে, একটি পানীয়জাতীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন পলাশ-ইভানা। দৃশ্য ধারণ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাতা জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপনটি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচার হবে।
নির্মাতা রাকেশ বসু জানান, আম্রপালির ইতিহাসনির্ভর গল্পকে আধুনিক বিজ্ঞাপনের আকারে উপস্থাপন করেছেন। প্রেম, রাজনীতি ও রাজসভা কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক পটভূমি বজায় রেখে নতুনভাবে কনসেপ্ট সাজানো হয়েছে। সেখানে পলাশ হাজির হবেন রাজা চরিত্রে আর পারসা ইভানা হয়েছেন রানী।
পলাশ বলেন, ‘থিম বেজড এই বিজ্ঞাপনটির শুটিং হয়েছে বড় আয়োজনে। কনসেপ্ট দারুণ, নির্মাতা যত্ন করে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ছিল।’
পারসা ইভানা যোগ করেন, ‘চরিত্র ও সাজসজ্জা সবই নতুন। রাজকীয় আমেজে শুটিং করেছি। আশা করছি, দর্শকরা বিজ্ঞাপনটি পছন্দ করবেন।’
রাকেশ বসু আরও জানান, ‘পলাশ ও ইভানার সঙ্গে এটি আমার প্রথম কাজ। বড় রাজকীয় সেটেও তারা মনোযোগী ছিলেন এবং দুজনই পিরিয়ডিক্যাল টোনে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছেন।’
এদিকে প্রচার চলছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ নাটকের ৬ সিজন।
