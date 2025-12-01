  2. বিনোদন

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে যা বললেন ওমর সানী

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ওমর সানীর প্রার্থনা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যায় (সিসিইউ) চিকিৎসাধীন আছেন। তার রোগমুক্তির জন্য দেশজুড়ে চলছে দোয়া ও মাহফিল।

সবাই দোয়া করছেন এই নেত্রীর জন্য। শোবিজের অনেক তারকাও তার জন্য দোয়া করছেন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার যুক্ত হলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বেগাম জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন।

 

সোমবার (১ ডিসেম্বর) এক পোস্টে তার রোগমুক্তি কামনা করেন লেখেন, ‘দেশনেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়া এখন লাইফ সাপোর্টে আছেন, একজন অসুস্থ মানুষের জন্য দোয়া করা আমাদের ঈমানের অংশ এবং এটা আমাদের নবীজি বলেছেন।’

এই তারকা আরও যোগ করেন, ‘আপসহীন নেত্রীর সুস্থতা কামনা করছি। আল্লাহ আপনি সুস্থ করে দিন।’

মন্তব্যের ঘরে নেটিজেনরা একমত হয়েছেন ওমর সানীর সঙ্গে। তারা দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করেছেন। অনেকে প্রার্থনা জানিয়েছেন সৃষ্টিকর্তার কাছে।

এর আগে শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন ডিপজল, তমালিকা কর্মকার, রুকাইইয়া জাহান চমক, কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে পোস্ট করেছেন।

 

