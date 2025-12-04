  2. বিনোদন

লাইফ সাপোর্টেও অভিনেতা তিনু করিমের শারীরিক অবস্থার অবনতি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
তিনু করিম

লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন অভিনেতা তিনু করিম লাইফ। তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত থেকে রক্তচাপ কমেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সব চেষ্টাই তারা করছেন কিন্তু কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন।

গত ২৪ নভেম্বর থেকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছোট পর্দার অভিনেতা তিনু করিম। পরে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, গত ৮ নভেম্বর বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকলে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় আনা হয়। এরপর ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তবে গত দুই দিন আগে শরীরের অবস্থা একটু ভালো হলে তাকে কেবিনে দেওয়া হয়।

কিন্তু বুধবার রক্তচাপ ও সুগার লেভেল কমে জ্ঞান হারান অভিনেতা। এরপর প্রথমে আইসিইউ ও পরে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাকে।

দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়ে হুমায়রা নওশিন বলেন, ‘সবাই আমার সন্তানের বাবার জন্য দোয়া করবেন। যাতে তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।’ 

অভিনেতার ১১ বছর বয়সী এক কন্যাসন্তান রয়েছে। দুই যুগ ধরে অভিনয়ে আছেন তিনু করিম। ২০০১ সালে ‘সাক্ষর’ নাটক দিয়ে তার টিভি নাটকে অভিষেক। আর ২০১০ সালে ‘অপেক্ষা’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লেখান তিনি। এরপর অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন এ অভিনেতা।

 

