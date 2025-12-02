ধর্মেন্দ্রর শেষযাত্রা গোপন রাখার আসল কারণ জানালেন হেমা মালিনী
বলিউডের কিংবদন্তিতুল্য অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ২৪ নভেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। দেওল পরিবারের সিদ্ধান্তে নীরবেই বিদায় নেওয়া এই সুপারস্টারের শেষযাত্রা নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা চলছে বলিউডজুড়ে। কঠোর পুলিশি কড়াকড়ির কারণে শেষবার প্রিয় তারকার মুখ দেখার সুযোগ পাননি অনুরাগীরা-এ নিয়েই ক্ষোভ, প্রশ্ন আর সমালোচনা থামছে না।
শেষকৃত্য কেন লোকচক্ষুর আড়ালে করা হয়েছে-এই প্রশ্নের জবাব এবার নিজেই জানালেন ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী, অভিনেত্রী হেমা মালিনী। সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরিচালক হামাদ আল রিয়ামির সঙ্গে আলাপে তিনি বলেন, জীবদ্দশায় ধর্মেন্দ্র কখনোই চাননি তার দুর্বল শরীর বা অসুস্থ চেহারা প্রকাশ্যে আসুক। ঘনিষ্ঠের কাছেও নিজের যন্ত্রণার কথা লুকিয়ে রাখতেন তিনি।
হেমার কথায়, ‘ধর্মেন্দ্রর শেষের দিনগুলো খুব যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে। তুমি তাকে এভাবে দেখলে সহ্য করতে পারতে না, হামাদ। আমরাও পারিনি। তাই তার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েই সবটা নীরবে করা হয়েছে।’
জানা গেছে, ৩০ সেপ্টেম্বর হামাদ শেষবার অভিনেতার জুহুর বাংলোতে যান। প্রয়াণের তিন দিন পর তিনি আবার হেমা মালিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সেই সাক্ষাৎকারের গল্পই পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন পরিচালক। সেখানেই উঠে এসেছে শেষযাত্রা গোপন রাখার মূল কারণ-ধর্মেন্দ্রর নিজের ইচ্ছা এবং পরিবারের আবেগগত সিদ্ধান্ত।
এদিকে এত বড় এক মেগাস্টারকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানানো হয়নি-এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বলিউড সূত্র জানায়, গান স্যালুটসহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রস্তুতি প্রথমে নেওয়া হলেও, শেষ পর্যন্ত পরিবারের আপত্তিতেই তা বাতিল করা হয়। কারণ প্রথম থেকেই তারা বিষয়টি মিডিয়ার আলোচনার বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন।
সবশেষে হেমা মালিনী জানিয়েছেন-সমালোচনার মুখে পড়লেও প্রয়াত অভিনেতার ইচ্ছাকেই তারা সম্মান দিয়েছেন। তার কথাই আজ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু- ‘ধর্মেন্দ্রকে ওভাবে কেউ দেখতে পারত না।’
এমএমএফ