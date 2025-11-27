‌‘ইতিহাস ২’ নির্মাণের জন্য প্রযোজক পাচ্ছেন না কাজী হায়াত

‘ইতিহাস ২’ নির্মাণের জন্য প্রযোজক পাচ্ছেন না কাজী হায়াত
ঢাকাই সিনেমার নন্দিত নির্মাতা কাজী হায়াত। তার অনেক জনপ্রিয় সিনেমার ভিড়ে আলোচিত একটি ‘ইতিহাস’। এ সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০০২ সালে। এটি দিয়ে সিনেমা দিয়ে ঢাকাই সিনেমায় অভিষেক হয় তার ছেলে কাজী মারুফ ও চিত্রনায়িকা রত্নার। প্রথম সিনেমা দিয়েই বাজিমাত করেন দুই তারকা।
মুক্তির ২০ বছর পর ২০২২ সালে সিনেমাটির দ্বিতীয় কিস্তি ‘ইতিহাস-২’ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন কাজী মারুফ। তবে সেটি আজও শুরু করতে পারেননি তিনি।
কিন্তু কেন? জানতে চাইলে বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন কাজী হায়াত। তার মধ্যে সিনেমার জন্য প্রযোজক না পাওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি।
কাজী হায়াত জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা যারা আশির দশকে সিনেমাপাড়ায় এসেছি তারা মূলত হলকেন্দ্রকি নির্মাণে অভ্যস্থ। এখন ওটিটি এসেছে। সিনেমা হলের আবেদন কমেছে। কিন্ত আমাদের চিন্তা সেই সিনেমা হলকেন্দ্রিকই রয়ে গেছে। আমি চেষ্টা করছি নতুন মাধ্যমগুলো বুঝতে। পরিবর্তিত নির্মাণ প্রক্রিয়া এখন রপ্ত করতে পারিনি। এটা সময়ের ব্যপার। তাছাড়া এখন তো সিনেমায় কেউ লগ্নি করতে চায় না। প্রযোজক পাচ্ছি না বলা যায়।’
সেইসঙ্গে নিজের বয়স হয়েছে দাবি করে এই গুণি নির্মাতা বলেন, ‘ আমারও তো বয়স হয়েছে। অনেক সময় অসুস্থ থাকি। সবকিছু মিলেয়ে কাজটা একটু অসম্ভব হয়ে গেছে। তারপরও ইচ্ছে আছে সিনেমাটি নির্মাণ করার। এখন সময় বলে দেবে আমি আসলে সিনেমাটি করতে পারবো কি না।’
বাবা কাজী হায়াতের সঙ্গে কাজী মারুফ
তিনি যোগ করেন, ‘সিনেমার গল্প লেখার কাজ শেষ করছি। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন কাজী মারুফ ও রত্না। যেখানে ‘ইতিহাস’ শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু হবে ‘ইতিহাস-২’ ছবির গল্প। বিশ বছর পর জেল থেকে মারুফ বেরিয়ে আসবে। তারপর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে চলবে গল্প। আর শুরুতে ১০ মিনিট ‘ইতিহাস’ সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হবে’।
‘আম্মাজান’খ্যাত নির্মাতা কাজী হায়াতের ছেলে কাজী মারুফ রাজকীয় অভিষেক পেলেও ক্যারিয়ারকে তিনি সমৃদ্ধ করতে পারেননি। প্রথম সিনেমাতে অভিনয় করেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছিলেন। নামের শুরুতে যোগ করেছিলেন অ্যাকশন হিরোর তকমা। তবে সে অনুযায়ী মজবুত হয়নি সিনেমার ক্যারিয়ার। দীর্ঘদিন ধরে আছেন সিনেমার বাইরে।
হতে পারে বাবার হাত ধরেই ‘ইতিহাস-২’ দিয়ে আবারও সিনেমায় নতুন যাত্রা শুরু হবে কাজী মারুফের।
