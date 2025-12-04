  2. বিনোদন

পাকিস্তানে কারাবন্দী বন্ধু ইমরান খানকে নিয়ে যা বললেন নায়িকা মুনমুন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আজও ফুরায়নি ইমরান খানের প্রতি বন্ধু মুনমুন সেনের টান

টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মুনমুন সেন আর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, দু’জনের বন্ধুত্ব বরাবরই ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বহু বছর আগে তাদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুঞ্জন ছড়ালেও মুনমুন সবসময় বলেছিলেন, সেটি নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া কিছুই নয়।

অনেক সময় কেটে গেছে সিন্ধু নদ আর গঙ্গার বুক বেয়ে। দুই বন্ধুর যোগাযোগও পড়েছে ভাটা। কিন্তু বন্ধুত্ব কি কখনো ফুরাবার মতো? বন্ধুর প্রতি টান যে আজও একটুও কমেনি সেই প্রমাণ দিলেন মুনমুন। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ইমরানকে নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কলকাতার অভিনেত্রী মুনমুন সেন।

সম্প্রতি ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে সুচিত্রা সেনের কন্যা মুনমুন বলেন, ‘ইমরানের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে তার পরিচয় আমার কাছে একজন মহান ক্রিকেটার, ভালো মানুষ এবং আমার বন্ধু।’

তিনি আরও বলেন, ‘অনেক বছর দেখা হয়নি। এখন আমরা কোনোভাবেই যুক্ত নই। কিন্তু ইমরান সবসময় তার দেশের জন্য ভালো চেয়েছে। যতদিন তাকে চিনেছি, এটাই দেখেছি। তাই আজ তাকে নিজের দেশেই এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে দেখে ভীষণ কষ্ট দেয় আমাকে। তার মতো খাঁটি দেশপ্রেমিক মানুষ ও রাজনীতিবিদের জন্য চিন্তা হচ্ছে। মনের ভেতর খারাপ লাগা কাজ করছে, তার পরিবারের জন্যও।’

মুনমুন মনে করিয়ে দেন রাজনীতির ঝুঁকির কথাও, ‘যখন কেউ রাজনীতিতে যায় ঝুঁকি তো থাকেই। এটাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই আজ ইমরানের অবস্থান মেনে নেওয়া আরও কঠিন লাগে।’

উল্লেখ্য, প্রায় দুই বছর ধরে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি রয়েছেন ইমরান খান। সম্প্রতি তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা ভুয়া প্রমাণিত হয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন বন্ধুর জন্য অভিনেত্রী মুনমুন সেনের এই উদ্বেগ নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

 

