বেটিং সাইটে জড়িয়ে বিতর্কে প্রভা, জানালেন পুরো ঘটনা

বেটিং সাইটে জড়িয়ে বিতর্কে প্রভা, জানালেন পুরো ঘটনা
বেটিং সাইটের প্রচারে জড়িয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন অভিনেত্রী প্রভা। বিষয়টি জানার পরই কাজটি থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পরে এক ভিডিও বার্তায় জানান পুরো ঘটনা।
গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে নিজের ফেসবুকে দেওয়া ভিডিও বার্তায় প্রভা জানান, গত রমজানে একটি কোম্পানি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। নিজেদের গেমিং ওয়েবসাইট পরিচয় দিলেও জুয়া বা বেটিংয়ের বিষয়টি গোপন রাখা হয়। প্রভা জানান, তিনি গেমিং বা এই ধরনের সাইট সম্পর্কে ধারণা না থাকায় বারবার জানতে চেয়েছিলেন, সাইটটি আসলে কী ধরনের কনটেন্ট দেখাবে। উত্তরে কোম্পানি জানায়- টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ও বিভিন্ন গেম প্রদর্শন করবে।
চুক্তির দিন তাকে একটি ছোট ভিডিও বাইট দিতে বলা হয়। অগ্রিম টাকা নেওয়ার পর তিনি শুধু এটুকুই বলেন যে তিনি সাইটটির সঙ্গে আছেন-এমন একটি ক্লিপ রেকর্ড করেন।
ভিডিওটি প্রকাশের পর দর্শকদের মন্তব্য দেখেই প্রভা জানতে পারেন এটি মূলত একটি বেটিং সাইটের প্রচার। তিনি বলেন, ‘আমি জানতামই না এটা বেটিং সাইট। মানুষজন মন্তব্যে বলার পরই বিষয়টি বুঝতে পারি।’
ঘটনা জানার পর তিনি দ্রুত কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা দাবি করে-তিনি হয়তো বেটিং শব্দের অর্থ জানেন না। প্রভা জানান, তিনি অজ্ঞতার কারণেই বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন এটি কেমন সাইট।
বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ামাত্রই তিনি কাজটি থেকে সরে দাঁড়ান। এতে বাধা দিতে কোম্পানি নানা ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করলেও তিনি আর কোনোভাবেই প্রচার চালাননি।
প্রভা বলেন, ‘দর্শকদের কারণেই জানতে পেরেছি এটি জুয়ার প্রমোশন। সঙ্গে সঙ্গে কাজটা বন্ধ করেছি।’তিনি জানান, ভবিষ্যতে তিনি কখনোই কোনো জুয়া বা বেটিং সাইটের প্রচারে যুক্ত হবেন না এবং সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন, যেন তার বক্তব্যটি সঠিকভাবে প্রচার করা হয়-তিনি কাজটি শুরু করলেও অবৈধ বুঝতে পেয়ে তা আর করেননি।
