হাসপাতালে খালেদা জিয়াকে দেখে যা বললেন কনকচাঁপা
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খোঁজ নিতে মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) হাসপাতালে যান জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তিনি জানান, নাকের মাধ্যমে হলেও খাচ্ছেন এবং ওষুধের প্রভাব ভালো দেখা যাচ্ছে। “কালকের চেয়ে আজ অনেকটাই ভালো আছেন। উনার সঙ্গে সার্বক্ষণিক থাকা সহকারী ফাতেমার সঙ্গেও দেখা হয়েছে” বলেন কনকচাঁপা।
তিনি আরও জানান, “উনি নল দিয়ে খাবার ও ওষুধ নিচ্ছেন এবং দু-একবার চোখ মেলে তাকিয়েছেন। আমরা সারা বাংলাদেশের মানুষ একযোগে এই জন্য দোয়া করছি-আল্লাহ দ্রুত তাকে সুস্থতা দিন। আল্লাহ যেন যেকোনো উপায়ে তাকে আরাম দান করুন।”
সোশ্যাল মিডিয়ায় কনকচাঁপা লিখেছেন, “আমরা জানি আমাদের গণতন্ত্রের মা, অবিসংবাদিত নেতা বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ। তাই হাসপাতালে ভিড় করা উচিত নয়। কিন্তু শেষমেষ আমি সেখানে পৌঁছাতে পারিনি।”
আইসিইউতে থাকা চেয়ারপারসনের পাশে তিনি উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের নামও উল্লেখ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামসুল রহমান শিমুল বিশ্বাস, উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান, অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সাবেক ছাত্রনেতা সংসদ সদস্য নাজিমউদ্দীন আলম, ডাক্তার জুবাইদা রহমানের বড় বোন শাহিনা খান জামান বিন্দু, ব্যারিস্টার মেহনাজ মান্নান এবং মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান।
আরও পড়ুন:
রিয়াজ-মিথিলার জামিন বাতিল, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি
সিয়ামের নতুন নায়িকা ইধিকা পাল, ঈদে আসছে ‘রাক্ষস’
কনকচাঁপা জানান, সবার সঙ্গে কথা বলে তিনি চেয়ারপারসনের সার্বিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন।
এমএমএফ/এমএস