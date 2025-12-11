নদীর কণ্ঠে তুমিহীনা
শ্রোতাপ্রিয় সংগীতশিল্পী মৌমিতা তাশরিন নদী নতুন গান নিয়ে হাজির হয়েছেন। একক এ গানের শিরোনাম ‘তুমিহীনা’। গতকাল ১০ ডিসেম্বর নদীর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে মুক্ত করা হয়েছে গানটি। এর কথা লিখেছেন নদী নিজেই। নদীর সাথে লেখায় সহযোগিতা করেছেন হৃদয় হাসিন ও হেমা।
গানটির সুর করেছেন নদী ও হৃদয় হাসিন। আর মিউজিক এরেঞ্জমেন্টে ছিলেন হৃদয় হাসিন। এছাড়া রিদম প্রোগ্রামিং করেছেন সায়েম রহমান।
‘তুমিহীনা’ গানটির মিউজিক ভিডিও পরিচালনায় ছিলেন সোহেল রাজ। মিউজিক ভিডিওতে মডেল হিসেবে রয়েছেন নদী নিজেই।
নিজের এই নতুন গানটি নিয়ে নদী বলেন, ‘এই গানটি আমার কাছে নানা কারণে একটু বিশেষ। একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে গেলে নানা কারণে আমাদের শিল্পীদের সবসময় নিজের পছন্দমতো কাজ করা হয় না। যে কারণে এবার একেবারেই আমার নিজের ভালো লাগাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েই গানটি করেছি। গান লেখা বা সুর করার কাজগুলো আমি বেশকিছু সময় ধরেই করে আসছি। কিন্তু নিজের ভিতরের যে চাওয়াটা সেভাবে কোনো গান আমার করা হয়ে উঠছিলো না।
সে কারণে এবার কথা, সুর, মিউজিক এরেঞ্জমেন্টে থেকে শুরু করে ভিডিও নির্মাণ পর্যন্ত- আমার ভালোলাগার ব্যাপারটাই ছিল মূল। আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত নিজের ভালোলাগার একটি কাজ করতে পেরে।’
নদী জানান, ‘তুমিহীনা’ গানটি নির্মিত হয়েছে তার নিজস্ব ব্যানার নদীমাতৃক প্রোডাকশন থেকে। আর ইউটিউব ছাড়াও স্পটিফাই, অ্যাপেল মিউজিকসহ দেশি ও আর্ন্তজাতিক বেশকিছু মিউজিক প্ল্যাটফর্মে শুনতে পাওয়া যাবে গানটি।
প্রসঙ্গত, নদীর গাওয়া ‘জলছায়া’, ‘নিঃশ্বাস’, 'রঙিলা আকাশ', 'অচিনপুর', ‘মুগ্ধতা’, 'আমারতো কেউ নেই তুমি ছাড়া', ‘দেশি গার্ল’, ‘হারানো যাবে না’, ‘কথা দিলাম’, 'তোমাকে দেব না হারাতে', ‘পোড়ামন ২’ সিনেমায় গাওয়া ‘সুতো কাটা ঘুড়ি’ সহ বেশ কিছু গান শ্রোতাদের কাছে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।
এলআইএ