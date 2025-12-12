আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মাথা মুণ্ডন করেছি: জায়েদ খান

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মাথা মুণ্ডন করেছি: জায়েদ খান
ঢাকাই সিনেমার আলোচিত নায়ক জায়েদ খান দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। স্টেজ শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন আয়োজনে তাকে নিয়মিত অংশ নিতে দেখা গেছে। ব্যস্ততার এই মাঝেই ভক্তদের চমকে দিয়ে জীবনের এক বিশেষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা জানালেন তিনি। প্রথমবারের মতো ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে গেছেন এই অভিনেতা।
গত সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ১০ দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। মক্কায় পৌঁছে ওমরাহ পালন সম্পন্ন করেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। ওমরাহ সম্পন্ন করে জায়েদ খান অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, “আলহামদুলিল্লাহ, জীবনের প্রথম ওমরাহ সুন্দরভাবে শেষ করেছি। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে শান্তি ও অনুপ্রেরণাদায়ক মুহূর্তগুলোর একটি। আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা সুস্থ রাখুন, সুন্দর রাখুন।”
ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ওমরাহ পালনের অংশ হিসেবে মাথা মুণ্ডন করেছেন এই নায়ক। চুল নিয়ে তার ব্যক্তিগত পছন্দ থাকা সত্ত্বেও নিঃসংকোচে তা করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে জায়েদ বলেন, “আমি চুল খুব ভালোবাসি। সব সময়ই চুল নিয়ে সচেতন থাকি। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমি মাথা মুণ্ডন করেছি। আমার মনে পড়ে, শেষবার চুল পুরোপুরি কাটিয়েছিলাম প্রায় ৩০ বছর আগে। যদিও ‘ক্ষত’ সিনেমার চরিত্রের জন্য চুলে কিছু ডিজাইন করেছিলাম।”
ওমরাহ পালনকে নিজের জীবনের একটি বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন জায়েদ খান। তিনি জানিয়েছেন, এই আধ্যাত্মিক যাত্রা তাকে আরও দায়িত্বশীল, শান্ত এবং আত্মিকভাবে দৃঢ় করেছে। নিজের ও ভক্তদের জন্য দোয়া চান এই অভিনেতা।
