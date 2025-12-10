নিজের মেয়েকে ‘বিয়ে করা’ বিতর্কে মুখ খুললেন মহেশ ভাট

নিজের মেয়েকে ‘বিয়ে করা’ বিতর্কে মুখ খুললেন মহেশ ভাট
বলিউডের সবচেয়ে বড় বিতর্কগুলোর একটি মহেশ ভাট ও তার মেয়ে পূজা ভাটের ঠোঁটে চুমুর ঘটনা। তাদের চুমুর সেই ছবি আজও চর্চিত হয়। নব্বই দশকের এক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রকাশিত ওই ছবিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়েছিল পুরো বলিউড। বহু বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও কটাক্ষ চললেও বাবা-মেয়ে কেউই বিশেষ কিছু বলেননি। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মহেশ ভাট।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি সেই সময়কার বিতর্ক নিয়ে প্রথমবারের মতো মন্তব্য করেন। সরাসরি ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি বিষয়টিকে তুলনা করলেন দাবানলের আগুন ও চন্দনের গন্ধের সঙ্গে। তার ভাষায়, ‘লোকেরা আগুন দেখে, কিন্তু আমি চন্দনের গন্ধ পেয়েছি।’
মহেশ ভাটের বক্তব্য, তাদের সেই ছবি মানুষ যেমনভাবে দেখেছে বিষয়টি আসলে ততটা সরল বা প্রচলিত ধারণায় বিচার করার মতো নয়। তিনি বলেন, ‘আমার আর পূজার চুমু নিয়ে যখন বিতর্ক উঠেছিল তখন বলেছিলাম পূজা যদি আমার মেয়ে না হতো, আমি তাকে বিয়ে করতাম। আজও সেই কথাই বলি।’
নব্বই দশকে পূজার ঠোঁটে বাবা মহেশ ভাটের চুমু খেয়ে তোলপাড় হয়েছিলো পুরো বলিউডে
বিতর্কিত এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি জানান, পূজা ভাটের ব্যক্তিত্ব, চিন্তা-ভাবনা ও স্বাধীন মনোভাব তাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে। তার ভাষ্য, ‘পূজা অনেকটাই আমার মতো। তার চিন্তা এতটাই এগিয়ে, যা সবাই উপলব্ধি করতে পারে না। ওর সেই শক্তি, সেই বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান জানিয়েই চুমু খেয়েছিলাম।’
মহেশ ভাটের মতে, পূজা ভাটের মতো ‘উর্বর মস্তিষ্কের নারীই প্রকৃত জীবনসঙ্গী হতে পারে’ এই বিশ্বাস থেকেই তিনি সেই বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন।
