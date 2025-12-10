বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর’র জয়জয়কার, সিক্যুয়েলের সামনে সরে দাঁড়ালেন অজয়

  2. বিনোদন

বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর'র জয়জয়কার, সিক্যুয়েলের সামনে সরে দাঁড়ালেন অজয়

প্রকাশিত: ০৫:০৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
রণীবেরর ‘ধুরন্ধর’র সাফল্য দেখে সিক্যুয়েলের সামনে সরে দাঁড়ালেন অজয় দেবগন।

বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর’সিনেমার জয়জয়কার চলছে। মুক্তির পর প্রথম তিন দিনেই সিনেমাটি ছুঁয়ে ফেলেছিল একশো কোটির ঘর। পরের দুই দিন আয় কিছুটা কমলেও দ্রুতই পেরিয়ে যায় দেড়শো কোটির গণ্ডি। এমন সাফল্যের মধ্যেই সিনেমার সিক্যুয়েল ঘিরে বাড়ছে উত্তেজনা। ঈদে মুক্তি পেতে পারে ‘ধুরন্ধর ২’। আর সেই সময়ই মুক্তির কথা ছিল অজয় দেবগণের সিনেমা ‘ধামাল ৪’র। তবে ‘ধুরন্ধর’র দাপট দেখে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন অজয়। নতুন তারিখ অনুযায়ী সিনেমাটি মুক্তি পাবে মে মাসে।

এরই মধ্যে জানা গেছে, ‘ধুরন্ধর ২’র সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে যশ অভিনীত প্যান-ইন্ডিয়ান সিনেমা ‘টক্সিক’। পরিস্থিতি বুঝেই অজয় দেবগণের মতো তারকাও পিছিয়ে দিয়েছেন নিজের ছবি।

রণবীর সিং অভিনীত এ সিনেমার বিষয়ে প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল-প্রথম দিনে মোটে ২০ কোটি রুপি ব্যবসা হবে। তবে সেই পূর্বাভাস ভুল প্রমাণ করে আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমা মুক্তির দিনে আয় করে ২৮ কোটি রুপি। শনিবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২ কোটি, আর রোববার ছুটির দিনে আকাশছোঁয়া ৪৩ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতে আয় করেছে ১৫২ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি। বিশ্বজুড়ে সংগ্রহ ২২৪ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি। এরই মধ্যে ভেঙে ফেলেছে ‘সাইয়ারা’ সিনেমাটির রেকর্ডও।

সিনেমার এমন ঝড় তোলা সাফল্য উদযাপন করতেই রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন উড়ে গেছেন আবু ধাবিতে। ফর্মুলা ওয়ান রেসের গ্যালারিতে বসে তাদের দেখা গেছে একসঙ্গে।

