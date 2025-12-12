হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন নচিকেতা

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন নচিকেতা
আগেই জানা গিয়েছিল, আজ (১২ ডিসেম্বর) হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। ঠিক সেইভাবেই দেড় সপ্তাহ পর বাড়ি ফিরলেন এই জনপ্রিয় গায়ক। ভারতীয় গণমাধ্যম ‘সংবাদ প্রতিদিন’ সূত্রে এমনটাই জানা গেছে। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের পর এখন অনেকটাই সুস্থ তিনি-এমনটাই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আপাতত কয়েকদিন পুরো বিশ্রামে থাকার পাশাপাশি নচিকেতাকে নিয়মিত ও পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল ছাড়ার আগে চিকিৎসকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেছেন তিনি। হাসিমুখে সবার সঙ্গে ক্যামেরার সামনে পোজও দেন ‘ও ডাক্তার’-খ্যাত গায়ক।
দিন কয়েক আগে আকস্মিক বুকে ব্যথা অনুভব করলে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন নচিকেতা চক্রবর্তী। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার হৃদযন্ত্রে ব্লকেজ ধরা পড়ে। এরপরই দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্টেন্ট বসানো হয় তার হার্টে। খবর পেয়ে গত মঙ্গলবার কোচবিহার থেকে ফিরে গায়ককে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নচিকেতার মেয়ে সম্প্রতি জানিয়েছেন, তার বাবা চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছেন এবং শারীরিক অবস্থাও স্থিতিশীল।
গায়কের অসুস্থতার খবরে দুশ্চিন্তায় ছিলেন ভক্তরা। তবে এখন স্বস্তির নিশ্বাস। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নচিকেতাকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। নিয়মিত খাবার আর বিশ্রামে থাকলেই দ্রুত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি।
