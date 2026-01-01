  2. বিনোদন

চলে গেলেন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী এম.এ. মান্নান

প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
এম.এ. মান্নান। ছবি: সংগৃহীত

চলে গেলেন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা ও বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী এম.এ.মান্নান। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বেলা ২টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শিল্পীর মৃত্যুর সংবাদ জাগো নিউজকে জানিয়েছেন তার বড় মেয়ে সুরাইয়া মান্নান।

গতকাল বিকেলে জানাজা শেষে এম.এ মান্নানের মরদেহ রাজধানীর মোহম্মদপুরের তাজমহল রোড এলাকার কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো প্রায় ৮৬ বছর। তিনি দুই কন্যাসহ অসংখ্যগুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শিল্পী এম.এ. মান্নানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী তিমির নন্দী বলেন, ‌‘এম. এ. মান্নান ভাই পরপারে চলে গেলেন নিশব্দে! অথচ, গেল সপ্তাহের প্রতিটি দিন সকাল-বিকেল দুবেলা করে তার সাথে কথা হয়েছে আমার। এ কেমন চলে যাওয়া? কিছুই জানতে পারলাম না! কত খুনসুটি করতাম দুজনে। ছোটভাই হিসেবে অনেক ভালোবাসতেন আমাকে এবং আমার উপর তিনি আস্থাও রাখতেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোনোকিছুতে আমাকেই সবার আগে ফোন করতেন! খুব মিস করবো তাকে! তার মতো একজন বিশেষজ্ঞ নজরুল সংগীতশিল্পী হারানোয় সংগীত জগতের অনেক ক্ষতি হয়েছে! এ শূন্যতা পূরণ হবার নয়। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইলো তার স্মৃতির প্রতি। তার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইলো গভীর সমবেদনা।’

এমএমএফ

