কারুরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখে থালাপতি বিজয়

প্রকাশিত: ০৬:৩১ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
থালাপতি বিজয়। ছবি: সংগৃহীত

 

ভারতের তামিলনাড়ুর কারুরে রাজনৈতিক সমাবেশে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এবার সিবিআইয়ের তলব পেলেন দক্ষিণী সুপারস্টার ও রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। আগামী সোমবার ( ১২ জানুয়ারি) কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজিরা দিতে হবে তাকে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কারুরে অনুষ্ঠিত হয় থালাপতি বিজয়ের রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে)-এর একটি সমাবেশ। সেখানেই ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। নারী ও শিশুসহ প্রাণ হারান অন্তত ৪১ জন। আহত হন শতাধিক মানুষ। ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পুরো ভারতকে নাড়িয়ে দেয়।

ঘটনার পর গত অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী ও এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ তদন্তের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তিন সদস্যের একটি নজরদারি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির প্রধান করা হয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অজয় রাস্তোগিকে। কমিটিতে আরও রয়েছেন দুইজন আইপিএস কর্মকর্তা।

এরই ধারাবাহিকতায় কারুরের পদপিষ্ট কাণ্ডে এবার থালাপতি বিজয়কে তলব করল সিবিআই। আগামী ১২ জানুয়ারি তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় এর আগে মাদ্রাজ হাই কোর্ট দক্ষিণী তারকাকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ মন্তব্য করে ভর্ৎসনাও করেছিল। অন্যদিকে বিজেপির একাংশ এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে মানতে নারাজ। গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কার কথাও তোলা হয়েছে।

ক্রমাগত সমালোচনার মুখে পড়ে সম্প্রতি কারুরের ওই ‘অভিশপ্ত’ সমাবেশে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেন থলপতি বিজয়। নিহত প্রত্যেক পরিবারের জন্য ২০ লাখ রুপি এবং আহতদের জন্য ২ লাখ রুপি করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দেন তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন এই অভিনেতা-রাজনীতিক।

এমএমএফ

