সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে নয়নতারাকে

সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে নয়নতারাকে
নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন নন্দমুরি বালকৃষ্ণা। তার আসন্ন ছবি ‘NBK111’- তে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। রচনাগত ও কাস্টিং উভয় ক্ষেত্রেই নতুন দিকনির্দেশনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, মূল গল্পে পরিবর্তনের পর নির্মাতারা এখন ছবির নারী প্রধান চরিত্র পুনর্বিবেচনা করছেন।
সে কারণেই ছবিটি থেকে দক্ষিণ ভারতের লেডি সুপারস্টার’খ্যাত শীর্ষ অভিনেত্রী নয়নতারা বাদ পড়তে যাচ্ছেন।
প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘NBK111’ ছবিকে বড় বাজেটের বিশাল প্রকল্প হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল ছবিটি প্রায় ১৭০ কোটি রুপিতে নির্মিত হবে। তবে বর্তমানে ওটিটি বাজারে অনিশ্চয়তা এবং অধিগ্রহণ মূল্যের হ্রাসের কারণে প্রযোজকরা সতর্কতা অবলম্বন করছেন।
আরও পড়ুন
ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে এবার সেরা হলেন যারা
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় খলনায়ক চরিত্রে রেকর্ড গড়লেন অক্ষয় খান্না
ফলস্বরূপ, কমে আসছে এর বাজেট। নন্দমুরি বালকৃষ্ণার চরিত্রটিকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাজেট পুনঃনির্ধারণই প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি। নয়নতারা দক্ষিণ চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অভিনেত্রীদের একজন। প্রতি ছবির জন্য প্রায় ১১ কোটি রুপি চার্জ করেন তিনি। বাজেট কমানোর কারণে নির্মাতারা নয়নতারার বিকল্প খুঁজছেন।
নয়নতারা
এই পরিবর্তনের মধ্যেও ‘NBK111’ সম্পর্কে দর্শক ও ভক্তদের প্রত্যাশা অক্ষুণ্ণ। যদিও নয়নতারা ছবি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা চূড়ান্ত কাস্ট সম্পর্কিত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি; তবে নতুন স্ক্রিপ্ট ও প্রযোজনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর তা জানানো হবে। ততদিন পর্যন্ত ছবিটি নন্দমুরি বালকৃষ্ণার আসন্ন ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া প্রজেক্ট হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।
পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত নন্দমুরি বালকৃষ্ণা এবং নয়নতারা শেষবার বড় পর্দায় একসঙ্গে এসেছিলেন ‘জয় সিনহা’ ছবিতে। প্রায় ৭ বছর আগে সেটি মুক্তি পেয়েছিল।
এলআইএ