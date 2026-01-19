ঘোষণার পাঁচ বছর পর রোজার ঈদে কি মুক্তি পাচ্ছে ‘মাসুদ রানা’?
‘মাসুদ রানা’। প্রয়াত লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন সৃষ্ট একটি অনবদ্য কাহিনি চরিত্র এটি। এই গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। মাসুদ রানা সিরিজের একটি গল্প পড়ার পর, নেশায় আচ্ছন্ন করে ফেলে পরের গল্পটি পাঠের জন্য। কিশোর বয়েসে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি এই বইটি পড়েননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয় দুষ্কর। বহুল পঠিত এই গল্পটি নিয়ে জাজ মাল্টিমিডিয়া নির্মাণ করছে সিনেমা।
যদিও ‘মাসুদ রানা’ সিনেমার ঘোষণা বেশ কয়েক বছর আগেই জাজ মাল্টিমিডিয়া থেকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে সিনেমার কাজ শুরু করতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। সবকিছুকে ছাপিয়ে ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ছবিটির শুটিং শুরু হয়। সৈকত নাসির পরিচালিত ছবিটির প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাসুদ রানা চরিত্রে রাসেল রানা, সোহানা চরিত্রে পুজা চেরি ও অবনিতা চরিত্রে নতুন মুখ সৈয়দা তিথি অমনি।
প্রায় ৫ বছর ধরে ছবিটি নিয়ে আলোচনা চলছে। হচ্ছে নির্মাণ। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় নিয়েও ছবিটি মুক্তি না পাওয়ায় হতাশ এর পরিচালক, নায়ক-নায়িকাসহ পুরো টিম।
নতুন খবর হলো শোনা যাচ্ছে, আসছে রোজার ঈদে মুক্তির জন্য তৈরি হচ্ছে সিনেমাটি। এর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও পরিচালক বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন না। তবে বেশকিছু সূত্র নিশ্চিত করেছে, রোজার ঈদে একঝাঁক সিনেমার মুক্তির মিছিলে দেখা যাবে ‘মাসুদ রানা’-কেও।
‘মাসুদ রানা’ সিনেমার পরিচালক সৈকত নাসির
২০২০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা পাওয়া ‘মাসুদ রানা’ ছবিটি শুরু থেকেই দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। বাংলা থ্রিলারের জনক কাজী আনোয়ার হোসেনের গল্প ও চিত্রনাট্যে এবং সৈকত নাসিরের পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিতে সোহানা চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা চেরী। ছবিটির শুটিং শুরু হলেও নানা কারণে তা দীর্ঘদিন ধরে থমকে যায়। সর্বশেষ ২০২৪ সালের এপ্রিলে শুটিং হয়েছিল।
পরিচালক সৈকত নাসির এর আগে জানিয়েছিলেন, ছবিটির মাত্র ছয় দিনের শুটিং বাকি রয়েছে। একটি গান ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। অর্থনৈতিক জটিলতার কারণে শুটিং শেষ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে সম্প্রতি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান নতুন করে অর্থায়ন ও সময়সূচি নিয়ে কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। শেষ হয়েছে বাকি থাকা শুটিংও। সে কারণেই রোজার ঈদকে লক্ষ্য করে ছবিটি শেষ করার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। শিগগিরই এর প্রচারণা শুরু হবে।
ছবিটি নিয়ে আশাবাদী পূজা চেরী
এই ছবির জন্য সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছেন পূজা চেরী। শুটিংয়ের সময় আহত হয়েও তিনি কাজ চালিয়ে যান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, এই ছবিতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ছিল তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়গুলোর একটি। দীর্ঘদিন ছবিটি ঝুলে থাকায় তার মন খারাপ হলেও, ছবিটি মুক্তি পেলে দর্শক নতুন এক পূজা চেরীকে দেখবেন বলে আশাবাদী তিনি।
‘মাসুদ রানা’ ছবির শুটিংয়ে একটি মুহূর্ত
সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও ‘মাসুদ রানা’ আবার আলোচনায়। সত্যিই যদি রোজার ঈদে ছবিটি মুক্তি পায় তাহলে দেশের থ্রিলারপ্রেমী দর্শকদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে।
