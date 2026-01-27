৯০০ মিলিয়ন ডলারে নিজের প্রতিষ্ঠান বিক্রি করলেন টিকটক তারকা খাবি
টিকটক তারকা সেরিঞ্জে খাবানে লামে। তিনি খাবি লামে নামেই পরিচিত। সম্প্রতি ডিজিটাল ক্রিয়েটরের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করেছেন এই ক্রিয়েটর। তিনি তার প্রতিষ্ঠান স্টেপ ডিস্টিঙ্কটিভ লিমিটেড বিক্রি করেছেন ৯০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে।
এই চুক্তির আওতায় তিনি তার একটি এআইভিত্তিক প্রতিলিপি তৈরিরও অনুমোদন দিয়েছেন, যা তাকে বৈশ্বিক পর্যায়ে আরও বড় দর্শকপাঠ পৌঁছাতে সহায়তা করবে।
যদিও লামে তার প্রতিষ্ঠান বিক্রি করেছেন তবে তিনি এটি থেকে পুরোপুরি সরার পরিকল্পনা করছেন না। প্রায় ৩৬০ মিলিয়ন অনুসারীর সঙ্গে, তিনি রিচ স্পার্কল হোল্ডিংস-এর নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডার হবেন, যা তাকে কেবল ব্র্যান্ডের মুখ নয়, বরং তার প্রভাবের চারপাশে গঠিত ব্যবসায়িক কাঠামোর অংশীদার হিসেবেও স্থাপন করবে।
চুক্তির মাধ্যমে, লামের এআইভিত্তিক প্রতিলিপি তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি বহু ভাষায় কনটেন্ট তৈরি, ভার্চুয়াল লাইভস্ট্রিম এবং ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল যোগাযোগ সক্ষম করবে।
বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এতে রয়েছে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড সহযোগিতা এবং সৌন্দর্য, সুগন্ধি ও পোশাক খাতে যৌথ ব্র্যান্ডিং। এটি দেখায় কিভাবে ক্রিয়েটরের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি শিল্প-পর্যায়ের ব্যবসায় রূপান্তরিত হচ্ছে।
বিজনেস ইনসাইডার আফ্রিকা জানিয়েছে, লামে প্রতিষ্ঠানের অংশ বিক্রি করেছেন রিচ স্পার্কল হোল্ডিংসকে। সেটি একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান প্রথম ৩৬ মাসের জন্য তার বৈশ্বিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একচেটিয়াভাবে অধিকার পাবে।
চুক্তির অধীনে, রিচ স্পার্কল বিশ্বব্যাপী লামের ব্যবসায়িক উপস্থিতি সম্প্রসারণ করবে, যার মধ্যে ট্রাফিক, সরবরাহ, পরিচালনা এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানিটি আশা করছে যে এই মডেল পুরোপুরি চালু হলে বার্ষিক বিক্রয় ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হবে।
২৬ বছর বয়সী খাবি লামে থাকেন ইতালিতে। তার জন্ম সেনেগালে। মজার রিলস ও ভিডিও বানিয়ে তিনি সোশ্যাল মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সেখানে তিনি অনলাইনে প্রচলিত জটিল টিউটোরিয়ালগুলোকে হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপন করতেন। এই ধরন তাকে ভাষার সীমা অতিক্রম করতে এবং অনলাইনে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ক্রিয়েটর হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করেছে।
প্রায় দুই বছর আগে লামে তার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন হলিউডে একটি অ্যাকশন কমেডি চলচ্চিত্র ‘০০খাবি’ দিয়ে।
এলআইএ