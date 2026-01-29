২৬০ কোটি ভিউ ছাড়িয়ে ইতিহাস গড়লো ‘এটা আমাদেরই গল্প’

২৬০ কোটি ভিউ ছাড়িয়ে ইতিহাস গড়লো ‘এটা আমাদেরই গল্প’
ঢাকাই ধারাবাহিক নাটকের জনপ্রিয়তা আবার নতুন করে ফিরছে। বিশেষত পরিবারভিত্তিক গল্প ও বাস্তবধর্মী চরিত্রে নির্মিত নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’ দর্শকদের মন জয় করেছে। অনলাইনের প্ল্যাটফর্মগুলোতে এ নাটকের ভিউয়ের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়েই চলেছে।
নাটকটি নিয়ে সম্প্রতি এক বিস্ময়কর তথ্য জানিয়েছেন নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান, ইউটিউব, ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মিলিয়ে ‘এটা আমাদেরই গল্প’ এখন পর্যন্ত প্রায় ২.৬ বিলিয়ন বা ২৬০ কোটি ভিউ অর্জন করেছে। এটি যা বাংলাদেশের ধারাবাহিক নাটকের ক্ষেত্রে এক বিরল রেকর্ডও!
রাজ জানান, সিরিজটির প্রতিটি পর্বই ইউটিউবে এক কোটির বেশি ভিউ অতিক্রম করেছে। অনেক পর্ব মুক্তির মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিলিয়নের ঘরে পৌঁছেছে। এর ফলে এ ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা ও দর্শকপ্রিয়তা দু’টাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে রয়েছে।
‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকের একটি দৃশ্য
এই সিরিজটি সিনেমাওয়ালার ব্যানারে নির্মিত হয়েছে এবং প্রতি মঙ্গল ও বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় চ্যানেল আইতে প্রচারিত হয়। পাশাপাশি বুধ ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে নতুন পর্বগুলো মুক্তি পাচ্ছে।
পারিবারিক আবেগ, সম্পর্ক ও জীবনের সাধারণ ঘটনাকে গল্পের মূল কাহিনীতে তুলে ধরে সিরিজটি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এতে অভিনয় করেছেন ইরফান সাজ্জাদ, কেয়া পায়েল, খায়রুল বাশার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, ইন্তেখাব দিনার, দীপা খন্দকার, মনিরা মিঠু, নাদের চৌধুরীসহ আরও অনেকে।
তারকাবহুল নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’
এই নাটকের ভিউয়ের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা স্থানীয় দর্শকদের পাশাপাশি বিদেশি বাংলা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনায় রয়েছে- যা দেশের টেলিভিশন নাটক উভয়ের জন্যই এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে।
