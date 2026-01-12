‘এটা আমাদেরই গল্প’ কি সত্যি পাকিস্তানি সিরিজের নকল?
দেশের জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’। এটি প্রচারে আসার শুরু থেকেই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু বিতর্কও কম হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়া ও ফোরামে অনেকেই মনে করছেন, এটি পাকিস্তানি সিরিজ ‘কাভি মে কাভি তুম’ এর নকল।
এবার বিষয়টি নিয়ে নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ মুখ খুলেছেন।
‘এটা আমাদের গল্প’ নাটকের চার শিল্পী
এক সাক্ষাৎকারে তিনি নাটকের গল্প বিতর্কে বলেন, ‘স্টোরির কনসেপ্টটা অনুপ্রেরণা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের সংস্কৃতি, সমাজ ও পরিবারের বাস্তবতায় সেটিকে মানিয়ে নিয়েছি। বাংলাদেশের আবেগ, সামাজিক চাপ ও সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী গল্পটি পুরোপুরি নিজেদের করে তোলা হয়েছে।’
নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ
তিনি আরও বলেন, ‘দর্শকের মনে কখনোই মনে না হোক যে গল্পটা বাইরের, সেটাই মূল চ্যালেঞ্জ ছিলো।’
‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকে অভিনয় করছেন ইরফান সাজ্জাদ, কেয়া পায়েল, খায়রুল বাসার, সুনেরাহ বিনতে কামাল, নাদের চৌধুরী, মুনিরা মিঠু, দীপা খন্দকার প্রমুখ।
‘কাভি মে কাভি তুম’ সিরিজে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন ফাহাদ মুস্তাফা ও হানিয়া আমির
পাকিস্তানি সিরিজ ‘কাভি মে কাভি তুম’-এ অভিনয় করেছেন ফাহাদ মুস্তাফা ও হানিয়া আমির। নির্মাতার ব্যাখ্যা মেনে নেটিজেনরা এখন নাটকের বাংলাদেশি সংস্করণকে আলাদা পরিচয় হিসেবে দেখছে।
এলআইএ