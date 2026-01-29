  2. বিনোদন

একঝাঁক শিল্পীর সঙ্গে লন্ডনে বাউল উৎসব মাতালেন শারমিন দিপু

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলা ক্রেজ ইউকের আয়োজনে লন্ডনে বাউল উৎসব মাতালেন কণ্ঠশিল্পী শারমিন দিপু। সম্প্রতি লন্ডনের কলোসিয়াম স্যুটে আয়োজিত ‘বাউল উৎসব লন্ডন ২০২৬’ অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন তিনি।

উৎসবে শারমিন দিপু ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন সাগর বাউল, বেলী আফরোজ, বাউল এম হোসেন, সাজ্জাদ নূর, বন্যা তালুকদার, বাউল ইকরাম উদ্দিন ও রানাসহ প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীরা।

মূলত এটি একটি টিকিট শো হলেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আয়োজনটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে বলে জানান বাংলা ক্রেজ ইউকের সিইও ফয়সাল আহমেদ। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, ‘এই ধরনের আয়োজন আমরা প্রতি বছরই করে আসছি। লন্ডনের বুকে বাংলাদেশের বাউল গান ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতেই এই আয়োজন।’

বাউল উৎসব প্রসঙ্গে কণ্ঠশিল্পী শারমিন দিপু বলেন, ‘লন্ডনের মতো বহুজাতিক শহরে বাউল গান পরিবেশন করা আমার জন্য ভীষণ গর্বের ও আবেগের। বাউল শুধু একটি সংগীতধারা নয়, এটি আমাদের মাটির দর্শন, মানবতা ও আত্মার ভাষা। বিদেশের মাটিতে যখন দর্শকরা মন দিয়ে বাউল শোনেন, তখন মনে হয় সংস্কৃতির কোনো সীমানা নেই। এই উৎসব আমাকে নতুন করে বিশ্বাস করিয়েছে লোকসংগীত বিশ্বজনীন।’


লন্ডনে বাউল উৎসব মাতালেন শারমিন দিপু

কণ্ঠশিল্পী কামরুজ্জামান রাব্বি বলেন, ‘দারুণ একটা শো শেষ করলাম। লন্ডনের প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে গান পাগল সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো। বাংলা ক্রেজ ইউকের সিইও ফয়সাল আহমেদ ও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শারমিন দিপুর অক্লান্ত পরিশ্রম আর আতিথেয়তার কথা না বললেই নয়। সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এখানকার দর্শকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি।’

অনুষ্ঠানে লন্ডনে বসবাসরত বাঙালি মিউজিশিয়ানরাই ছিলেন যন্ত্রশিল্পী হিসেবে। তাদের মধ্যে তানিম, হাসান, রিজান ও সম্রাট উল্লেখযোগ্য।


