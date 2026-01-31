শাহরুখকে আটকে যা করলেন নিরাপত্তারক্ষী, ভাইরাল ভিডিও
বিনোদন জগতে ভাইরাল হয়ে গেছে বলিউড কিং শাহরুখ খানের নতুন একটি ভিডিও। মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া এ মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) শাহরুখ খান মুম্বাই বিমানবন্দরে পৌঁছান। তিনি পরেছিলেন আকাশি রঙের হুডি ও জিন্স প্যান্ট, মাথায় কালো টুপি।
ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, চেকিং প্রক্রিয়ার সময় এক নিরাপত্তারক্ষী শাহরুখকে আটকে দেন। তিনি অভিনেতাকে সানগ্লাস খুলতে বলেন। এতেও শাহরুখ বিরক্তি প্রকাশ না করে শান্তভাবেই নিরাপত্তারক্ষীর নির্দেশ মেনে চলেন। সানগ্লাস খুলে নিরাপত্তারক্ষীর কথামতো হাসেন তিনি। চেকিং শেষ হওয়ার পর গার্ডের কাঁধে হালকা হাত রেখে এগিয়ে যান শাহরুখ।
ভিডিওটি নেটদুনিয়ায় মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। নেটিজেনরা শাহরুখের এই শালীন আচরণে মুগ্ধ হয়েছেন। এক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘এই জন্যই তিনি রাজা।’
আরও পড়ুন
সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়তে চাইলেন আলিয়া
মেয়েকে আড়ালেই রাখছেন রানি, জানালেন কারণ
আরেকজন লিখেছেন, ‘একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে শাহরুখ খান জানেন এটি নিরাপত্তারক্ষীর কর্তব্য এবং সততার সঙ্গে পালন করেছেন।’
বর্তমানে শাহরুখ খান ব্যস্ত রয়েছেন নতুন সিনেমা ‘কিং’ নিয়ে। এতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন তার একমাত্র মেয়ে সুহানা খান। সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন রানি মুখার্জি, দীপিকা পাডুকোন এবং অভিষেক বচ্চন। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত সিনেমার পোস্টার ইতিমধ্যে নেটদুনিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।
এলআইএ