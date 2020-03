গিটার বাজিয়ে স্বামীর লেখা গান গাইলেন মিথিলা

করোনার জেরে বন্ধ হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত। উড়ছে না দুই দেশের বিমান। এর ফলে বিচ্ছেদের শিকার সদ্যবিবাহিত জুটি সৃজিত ও মিথিলা। আপাতত দূরে থেকেই চলছে ভালোবাসাবাসি।

লকডাউনের অবসরে মিথিলা গিটার বাজিয়ে গাইলেন সৃজিতের লেখা একটি পুরনো গান 'তুমি এবার'! গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল মৈণাক ভৌমিকের ছবি 'মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর'-এ।

ছবিতে প্লেব্যাক করেছিলেন সোমলতা। কম্পোজিশনে ছিলেন অঞ্জন দত্তের পুত্র নীল দত্ত।

মিথিলা হয়তো গানটি গেয়ে পাঠিয়েছিলেন স্বামীকে। সেই গানের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন সৃজিত। সঙ্গে মিষ্টি একটা ধন্যবাদ।

Thank you Rafiath Rashid for caressing my lyrics such!@neelinc #TumiEbaar #MaachhMishtiMore pic.twitter.com/fTHKmRaoLg