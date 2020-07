মাস্ক পরেই চলছে শুটিং!

মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় সবকিছু স্থবির হয়ে পড়েছে। এতে অন্যান্যের মতো বিপাকে পড়েছেন নাটক-সিনেমার শিল্পীরাও। করোনার সংক্রমণ রোধে বেশ কিছুদিন ধরে শুটিং বন্ধ ছিল। তবে সম্প্রতি স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনেক জায়গায় শুটিং চলছে।

লকডাউনের জের কাটিয়ে শুটিং শুরু হয়েছে ভারতের টিভি সিরিয়ালগুলোরও। সম্প্রতি কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে স্টার প্লাসের সিরিয়াল ‘ইয়ে রিস্তা কেয়া কেহেলাতে হ্যায়’র শুটিং।

করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে এই সিরিয়ালের শুটিংয়ের কাজ। এমনকি মাস্ক পরেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শুটিং করছেন।

মাস্ক পরে সিরিয়ালের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টাকে অনেকে হাস্যকর বলে সমালোচনা করছে। অনেকে বলছে, ‘স্টার প্লাস আজকাল এসবই করছে!’, ‘ভারতের নাটকে সবকিছুই বেশি নাটকীয়, এটা কখনই পাল্টাবে না।’ সিরিয়ালের নামের নকল করে অনেকে বলছেন, ‘ইয়ে ভাইরাস কেয়া করওয়াতা হ্যায়’।

এদিকে ভারতে মহামারি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা দশ লাখের কাছাকাছি। এছাড়া দেশটির জন্য আরেকটি আতঙ্কের খবর হলো, গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ভাইরাসটির বিস্তার বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন বেশ কিছু রাজ্য ইতোমধ্যে স্থানীয়ভাবে লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ পুনর্বহাল করেছে।

