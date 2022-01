সেন্টমার্টিনে ‘সংরক্ষিত’ এলাকা: বাংলাদেশকে ডি ক্যাপ্রিওর অভিনন্দন

সমুদ্র সম্পদের টেকসই আহরণের লক্ষে বঙ্গোপসাগরের ১ হাজার ৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ‘সেন্টমার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া’ ঘোষণা করেছে সরকার। আর এই বিষয়টিতে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অস্কারজয়ী হলিউড তারকা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টায় টুইটারে এক পোস্টে তিনি বাংলাদেশ সরকারসহ স্থানীয় সম্প্রদায় ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ওই পোস্টে লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও লেখেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপের আশপাশে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত সামুদ্রিক সুরক্ষিত অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং এনজিওগুলোকে অভিনন্দন। এটি জীববৈচিত্র্যের একটি অবিশ্বাস্য সম্প্রদায়কে রক্ষা করবে এবং যেটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের প্রাণীকূলের মূল আবাসস্থল হবে।

সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে মিথেন গ্যাস (গ্যাস হাইড্রেন্ট) ও বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক শৈবালের অস্তিত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ। এর প্রেক্ষাপটে গত ৭ জানুয়ারি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সেখানে বলা হয়, সেন্ট মার্টিন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ৭০ মিটার গভীরে ওই এলাকার সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৈশ্বিকভাবে হুমকির মুখে থাকা প্রবাল, গোলাপী ডলফিন, হাঙ্গর, রে মাছ, সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক পাখি, সামুদ্রিক ঘাস, সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য এবং এদের আবাসস্থল সংরক্ষণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই আহরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার মানোন্নয়ন; ব্লু ইকোনমি সমৃদ্ধকরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-১৪) অর্জনের লক্ষ্যে এই সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

Congrats to the Government of Bangladesh, local communities & NGOs on a newly established Marine Protected Area around Saint Martin’s Island that will protect an incredible community of biodiversity and provide key habitat for Bangladesh’s only coral reef.

( : courtesy of WCS)