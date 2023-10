বিচ্ছেদের বার্তা দিলেন শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রা!

বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রার কয়েক বছর ধরে সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। তিনি পর্নোগ্রাফিকাণ্ডে গ্রেফতার এবং জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর বেশ কিছু দিন লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি একটি সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করার কথা জানিয়েছেন রাজ কুন্দ্রা। সেই সিনেমার প্রথম ঝলকও এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নভেম্বর মাসে সেই সিনেমা মুক্তি পাওয়ার কথাও রয়েছে।

কিন্তু এর আগে আগেই নিজের এক্স-এ (সাবেক টুইটার) সাংকেতিক বার্তা দিলেন রাজ। জানালেন বিচ্ছেদের কথা। যার সূত্র ধরে এরই মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। এক্স-এ রাজ লিখেছেন, ‘আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে। এই কঠিন সময়ে আমাদের পাশে থাকার অনুরোধ করছি।’

We have separated and kindly request you to give us time during this difficult period