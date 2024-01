মুম্বাই বিমানবন্দরে প্রবেশকালে বাধার মুখে পড়লেন নিক

কিছুদিন আগে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘লোলাপালুজা ইন্ডিয়া’র দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি কনসার্টে মেতেছিল বলিউড। হলিউডের জনপ্রিয় পপ ব্যান্ড ‘জোনাস ব্রাদার্স’ সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।

দুই ভাই কেভিন জোনাস এবং জোন জোনাসের সঙ্গে গত শুক্রবার রাতে মুম্বাইয়ে আসেন পপ তারকা এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী নিক জোনাস। ২৭ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে শ্রোতাদের সামনে পারফর্ম করে ‘জোনাস ব্রাদার্স’।

ভক্ত-অনুরাগীদের চমকে দিয়ে হিন্দি গানও পরিবেশন করেন নিক। মঞ্চে শ্রোতা এবং অনুরাগীদের মন জয় করলেও অনুষ্ঠান শেষে মুম্বাই বিমানবন্দরে এসে বিপাকে পড়লেন পপ তারকা।

Nick Jonas at the airport in India. pic.twitter.com/2HLwVVXfWf