আগামী শুক্রবার পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে কিছু অঞ্চল বিনিময়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। খবর এএফপির।
ক্রেমলিনের পক্ষ থেকেও পরে শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রেসিডেন্টরা নিজেরাই নিঃসন্দেহে ইউক্রেনীয় সংকটের দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ সমাধান অর্জনের বিকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করার দিকে মনোনিবেশ করবেন।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এছাড়া লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।
ট্রাম্পের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের আগে শুক্রবার পুতিন চীন ও ভারতের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। ট্রাম্প তার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারেননি।
ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠকটি আগামী শুক্রবার (১৫ আগস্ট) গ্রেট স্টেট অব আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি এর আগে হোয়াইট হাউজ থেকে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয়ের উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চলের বিনিময় হবে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে তিন দফা আলোচনার পরেও আশানুরূপ কোনো ফলাফল আসেনি এবং শীর্ষ সম্মেলনে শান্তিচুক্তি হবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।
যুদ্ধবিরতির যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং কিয়েভ বার বার আহ্বান জানালেও তা মানতে নারাজ পুতিন। গত মাসে ইস্তাম্বুলে আলোচনায় রুশ প্রতিনিধিরা কিয়েভকে তাদের নিয়ন্ত্রিত কিছু অঞ্চল থেকে সরে যেতে এবং পশ্চিমা সামরিক সহায়তা ত্যাগ করার আহ্বান জানান।
- আরও পড়ুন:
- যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই ভারত সফরে যাচ্ছেন পুতিন
- আরও তীব্র হচ্ছে বাণিজ্যযুদ্ধ/আজ থেকেই কার্যকর ট্রাম্পের নতুন শুল্কহার
- ব্রাজিলের কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করলেন ট্রাম্প
এর আগে ২০২১ সালের জুনে জেনেভায় জো বাইডেনের সঙ্গে পুতিনের সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০১৯ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প এবং পুতিন শেষবার একসঙ্গে বসেছিলেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর তারা বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা বললেও তাদের মধ্যে এখনো সাক্ষাৎ হয়নি।
টিটিএন