গাজায় গণহত্যা নিয়ে ভারত সরকারের নীরবতা ‘লজ্জাজনক’: প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

গাজায় গণহত্যা নিয়ে ভারত সরকারের নীরবতা ‘লজ্জাজনক’: প্রিয়াঙ্কা গান্ধী
গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা ইস্যুতে ভারত সরকারের ‘নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা’ লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র। তিনি অভিযোগ করেন, ইসরায়েল যখন ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ‘বিধ্বংসী হামলা’ চালাচ্ছে, তখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চুপ থেকে ও কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে সেই অপরাধকে পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক্স–এ দেওয়া পোস্টে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী লেখেন, ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে এবং এরই মধ্যে ৬০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ১৮ হাজার ৪৩০ জন শিশু। শত শত মানুষ, অনেক শিশুসহ, অনাহারে মারা গেছে এবং আরও লক্ষাধিককে অনাহারে রাখার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে এই অপরাধকে মদত দেওয়া নিজেই একটি অপরাধ।
তিনি আরও বলেন, যখন ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর এই ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, তখন ভারত সরকারের নীরব থাকা অত্যন্ত লজ্জাজনক।
প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এর আগেও ফিলিস্তিন ইস্যুতে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টে ‘ফিলিস্তিন’ লেখা ব্যাগ নিয়ে যান। ওই ব্যাগে ছিল তরমুজের চিত্রও, যা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে সময় বিজেপি তার বিরুদ্ধে ‘তুষ্টিকরণ রাজনীতি’র অভিযোগ তুলে কটাক্ষ করেছিল।
এছাড়া, গত বছরের জুনে তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গাজায় ‘গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড’ চালানোর অভিযোগে তীব্র সমালোচনা করেন এবং একে ‘বর্বরতা’ বলে আখ্যা দেন। একইসঙ্গে তিনি নরেন্দ্র মোদী সরকারেরও সমালোচনা করেন। কারণ ভারত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসরায়েল–হামাস সংঘাত নিয়ে ভোটদান থেকে বিরত ছিল।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
