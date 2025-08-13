  2. আন্তর্জাতিক

‘দাদির মতো পরিণতি হবে’

রাহুল গান্ধীকে হত্যার হুমকি, আদালতে অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
রাহুল গান্ধী/ ফাইল ছবি: ফেসবুক@রাহুল গান্ধী

ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্য ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন জানিয়ে আদালতে অভিযোগ করেছেন। বিজেপির দুই সংসদ সদস্য তাকে ‘দাদির (ইন্দিরা গান্ধী) মতো পরিণতি’ হবে বলে হুমকি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

অভিযোগ, এই হুমকি এসেছে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে তার ২০২২ সালের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ চলাকালীন দেওয়া মন্তব্যের প্রেক্ষিতে। মহারাষ্ট্রের নাসিকের এক আদালত গত ২৪ জুলাই হিন্দুত্ববাদী এই মতাদর্শীর বিরুদ্ধে মন্তব্যের অভিযোগে দায়ের করা মানহানি মামলায় রাহুল গান্ধীকে জামিন দেন।

মামলাটি দায়ের করেছিলেন নাসিকের বাসিন্দা ও এক অলাভজনক সংস্থার পরিচালক দেবেন্দ্র ভূটাডা। তিনি দাবি করেছেন, হিঙ্গোলিতে এক সংবাদ সম্মেলন ও যাত্রার সময় দেওয়া বক্তৃতায় রাহুল গান্ধী সাভারকরের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছেন।

রাহুল গান্ধীর আইনজীবী মিলিন্দ পাওয়ার জানান, কংগ্রেস আদালতে আলাদা একটি আবেদন জমা দিয়েছে যাতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার প্রক্রিয়ায় নথিভুক্ত থাকে।

তিনি বলেন, গত ১৫ দিন ধরে রাহুল গান্ধী ‘ভোট চুরির’ প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। এ সময় সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ও তার মধ্যে ‘হিন্দুত্ব’ শব্দ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। একই সময়ে বিজেপির দুই সংসদ সদস্য তাকে ‘পাশে সরে দাঁড়াতে’ বলেন এবং হুমকি দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি তার দাদির মতো পরিণতি বরণ করবেন। এমনকি তাকে ‘সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী’ বলেও আখ্যা দেওয়া হয়।

আইনজীবীর অভিযোগ, যারা এই হুমকি দিয়েছেন তারা সাভারকরের অনুসারী এবং তাদের বংশপরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থান মিলিয়ে দেখলে রাহুল গান্ধীর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই বিষয়টি আদালতের কার্যবিবরণীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

আদালত আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং পরবর্তী শুনানি আগামী ১০ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি
