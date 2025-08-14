সুদানে কলেরার প্রাদুর্ভাবে ৪০ জনের মৃত্যু
সুদানে নতুন করে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স (এমএসএফ) জানিয়েছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির দারফুর অঞ্চলে কমপক্ষে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে দেশটির মানুষকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এমএসএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের পাশাপাশি সুদানের মানুষ এখন দেশটির ইতিহাসে বছরের পর বছর ধরে দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ কলেরা প্রাদুর্ভাবের সম্মুখীন হচ্ছে।
শুধু দারফুর অঞ্চলে এমএসএফের বিভিন্ন টিম গত সপ্তাহে ২ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি রোগীর চিকিৎসা করেছে এবং ৪০ জনের মৃত্যু রেকর্ড করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, চলতি বছরের ১১ আগস্ট পর্যন্ত ২ হাজার ৪৭০ জন কলেরাজনিত কারণে মারা গেছে।
কলেরা হলো একটি তীব্র অন্ত্রের সংক্রমণ যা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত খাবার এবং পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কলেরায় আক্রান্ত হলে তীব্র ডায়রিয়া, বমি এবং পেশীতে টান লাগার মতো অনুভূতি হয়।
কলেরায় আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা না করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এর চিকিৎসা করা যেতে পারে। ২০২১ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী কলেরা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভৌগোলিকভাবেও ছড়িয়ে পড়েছে।
