ওয়াশিংটন সফরের আগে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করছেন ইউরোপের নেতারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ওয়াশিংটন সফরের আগে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করছেন ইউরোপের নেতারা
ভলোদিমির জেলেনস্কি। ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সোমবার (১৮ আগস্ট) হোয়াইট হাউজে বৈঠক করবেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এর আগে জেলেনস্কির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছেন ইউরোপের নেতারা।

এই বৈঠকে আরও যোগ দেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।

ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারা পুনরায় আলোচনার পরবর্তী এই ধাপকে সমর্থন করতে প্রস্তুত এবং ইউক্রেনের প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করবেন।

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে আজ রোববার ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং অন্যান্য মিত্রদের সঙ্গে এই ভার্চুয়াল বৈঠক করছে।

এরই মধ্যে ভার্চুয়াল এই বৈঠক শুরু হয়েছে। এতে ন্যাটোর নেতারাও অংশ নিয়েছেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এই বৈঠকটি আয়োজন করেছেন। তিনি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলকে বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া ও জাপান বৈঠকে যোগ দেওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

আমাদের বেশ কয়েকটি লক্ষ্য রয়েছে জানিয়ে ম্যাক্রোঁ এজেন্ডার যে আউটলাইন দিয়েছেন তাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে আগামীকাল জেলেনস্কির সফরের আগে কৌশল নির্ধারণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ভিডিও কলে স্যার কিয়ার স্টারমার, জর্জিয়া মেলোনি এবং ফ্রেডরিক মার্জকেও দেখা গেছে। জেলেনস্কির বামপাশে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লিয়েন বসে রয়েছেন।

কাল ট্রাম্প ও জেলেনস্কির বৈঠক হতে যাচ্ছে। এর আগে গত শুক্রবার বৈঠকে ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন।

সূত্র: বিবিসি

