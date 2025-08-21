মালয়েশিয়ায় কারা পাচ্ছেন ১০০ রিঙ্গিত সহায়তা? কীভাবে জানা যাবে

মালয়েশিয়ায় কারা পাচ্ছেন ১০০ রিঙ্গিত সহায়তা? কীভাবে জানা যাবে
মালয়েশিয়ায় মোট ২ কোটি ২০ লাখ নাগরিক ১০০ রিঙ্গিত আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য কি না তা, অনলাইনেই যাচাই করতে পারবেন। সুমবানগান আসাস রহমান (সারা) অ্যাপ্রিসিয়েশন এইড প্রকল্পের আওতায় এই সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যারা ২০০৭ সালের আগে জন্মেছেন অর্থাৎ বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি, তারা এই সহায়তার আওতায় আসবেন। এদের মধ্যে বর্তমান সারা সুবিধাভোগীরাও অন্তর্ভুক্ত।
এর জন্য কোনো ধরনের আলাদা নিবন্ধন বা আবেদন করার প্রয়োজন নেই। জাতীয় নিবন্ধন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী যোগ্যতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করা হবে।
অর্থ মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছে, প্রতারণা থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ এই অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগীদের মাইকাডে (মালয়েশিয়ার জাতীয় পরিচয়পত্র) জমা হবে, কোনো এজেন্ট বা তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন নেই।
আগামী ৩১ আগস্ট মালয়েশিয়ার জাতীয় দিবসে এ অর্থ বিতরণ শুরু হবে। প্রাপকেরা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অর্থ ব্যবহার করতে পারবেন।
অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বছরের শেষে অব্যবহৃত অর্থ সরকারি বিভিন্ন মাদানি প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় করা হবে। চাইলে সুবিধাভোগীরা এই অর্থ দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে এনজিও, উপাসনালয় বা দরিদ্রদের দানও করতে পারবেন।
একই পরিবারের একাধিক সদস্য এই সহায়তা পেলে মোট অর্থ আরও বেশি হবে। যেমন- দুই অভিভাবক ও দুই প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পরিবার মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৪০০ রিঙ্গিত সহায়তা পেতে পারে।
সারা মালয়েশিয়ায় নিবন্ধিত ৭ হাজার ৩০০ দোকানে এই অর্থ খরচ করা যাবে। সুবিধাভোগীরা চাল, ডিম, ওষুধ, স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী, স্কুল সরঞ্জামসহ ১৪টি শ্রেণির এক লাখের বেশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারবেন।
অংশগ্রহণকারী দোকানের তালিকা, কেনাকাটার নির্দেশিকা ও সাধারণ জিজ্ঞাসা অংশ পাওয়া যাবে সরকারি পোর্টাল sara.gov.my-এ।
সূত্র: মালয় মেইল
