ভৈরবে একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম দিলেন নারী, আনন্দে ভাসছে পরিবার
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে একসঙ্গে দুই ছেলে সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন জোনাকি বেগম (২৮) নামে এক নারী। বিরল এ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ভৈরব শহরের ডা. ইসরাত জাহান স্পেশালাইজড হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিন নবজাতকের জন্ম হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মা ও তিন সন্তানই সুস্থ আছেন। এ তিনটি শিশু জোনাকি বেগম ও সৌদি আরব প্রবাসী সোহাগ মিয়া দম্পতির প্রথম সন্তান।
জোনাকি বেগম ভৈরব উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের মানিকদি গ্রামের পাড়াতলা এলাকার বাউল বাড়ির তাহের উদ্দিনের মেয়ে। তার স্বামী সোহাগ মিয়ার বাড়ি পাকুন্দিয়া উপজেলার বাহাদিয়া ইউনিয়নের মনতালা গ্রামে।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে প্রসব ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন জোনাকি বেগম। শারীরিক জটিলতার কারণে তাকে টানা চার দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে রোববার সন্ধ্যায় সিজারিয়ানের মাধ্যমে একসঙ্গে তিন শিশুর জন্ম হয়।
নবজাতকদের দাদা সবুজ ভূঁইয়া বলেন, আমার ছেলে সৌদি প্রবাসী। দেড় বছর আগে মানিকদি গ্রামের তাহের উদ্দিনের মেয়ে জোনাকির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের দেড় বছর পর আল্লাহ আমাদের ঘরে একসঙ্গে তিনটি সন্তান দিয়েছেন। এতে আমরা খুব খুশি। আমার নাতি-নাতনিদের জন্য সবাই দোয়া করবেন।
আবেগাপ্লুত হয়ে রোগীর চাচা খুরশিদ আলম বলেন, আমরা কল্পনাও করিনি তিনটা সন্তান হবে। একে একে যখন ডাক্তার-নার্সরা দুই ছেলে ও একটি মেয়েকে আমাদের কোলে দিলেন, তখন আমাদের চোখে পানি চলে আসে। আমাদের জীবনে এর চেয়ে বড় খুশির দিন আর হতে পারে না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তারা যেন সুস্থ ও ভালো থাকে।
ডা. ফরহাদ আহমেদ জানান, জোনাকি বেগম হাসপাতালে আসার পরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, তার গর্ভে তিনটি সন্তান আছে। সিজারের মাধ্যমে সফলভাবে সন্তানদের জন্ম দেওয়া চিকিৎসকদের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে আল্লাহর রহমতে সবকিছু সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মা ও তিন নবজাতক সুস্থ আছে।
রাজীবুল হাসান/এসএএইচ