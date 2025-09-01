  2. আন্তর্জাতিক

টেনিস বলের ভেতর মিললো ৫ কেজি সোনা

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটায় চৌধুরীহাটের ঝিকরির ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করলো ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। টেনিস বলের ভিতরে সোনার টুকরো লুকিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল।

বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা কোচবিহারের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকরি আন্তর্জাতিক সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে আগেই খবর ছিল এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিপুল পরিমাণ সোনা পাচার হবে।

রাতের অন্ধকারে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা দেখতে পান, কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে নিয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতের দিকে ঢুকছেন।

সেই সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তাদের দাঁড়াতে বলেন। বিএসএফের উপস্থিতি টের পেয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যায়।

বিএসএফের দাবি, পরে ওই জায়গায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগটি উদ্ধার করা হয়। ব্যাগের ভেতর থেকে ২১টি টেনিস বল উদ্ধার হয়। এরপর টেনিস বলের ভেতর থেকে ৪৩টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়, যার ওজন ৫ কেজি ১৭ গ্রাম। আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ কোটি ৩৬ লাখ ৫২ হাজার ৯৬ রুপি।

এই বিষয়ে বিএসএফের গুয়াহাটির কর্মকর্তা বিবৃতি দিয়ে দিনহাটা সীমান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর পাশাপাশি চোরাচালান রোধ ও জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে বলেও জানিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

