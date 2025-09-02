সম্পর্ক ছিন্ন করায় প্রেমিকাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা

সম্পর্ক ছিন্ন করায় প্রেমিকাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা
ভারতের বেঙ্গালুরুতে লিভ-ইন সঙ্গীকে মাঝরাস্তায় পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন বিতাল নামে এক ব্যক্তি। নিহত নারীর নাম বনজাক্ষী (৩৫)।
জানা গেছে, অভিযুক্ত বিতাল পেশায় ক্যাব চালক ও অভ্যাসে চিরকালীন মদ্যপ। তার বিয়ের খাতায় এরই মধ্যে তিনবারের অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে, বনজাক্ষীরও দুটি দাম্পত্য কাহিনি ছিল। শেষমেশ চার বছর আগে দুজন লিভ-ইনে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।
কিন্তু সম্পর্কের সমীকরণ খুব দ্রুতই ভেঙে যায়। মদ্যপ বিতালের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে সম্প্রতি বনজাক্ষী আলাদা হয়ে যান। র কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নতুন করে বন্ধুত্ব গড়েন কর্ণাটক রক্ষণা বেদিকের সদস্য মারিয়াপ্পার সঙ্গে।
পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী, ঘটনার দিন মারিয়াপ্পা ও এক চালকের সঙ্গে মন্দির থেকে ফিরছিলেন বনজাক্ষী। সেসময় হঠাৎই সিগন্যালের কাছে হাজির হন বিতাল। সিনেমার দৃশ্যের মতো তিনি গাড়ি থামিয়ে ভেতরে পেট্রল ঢেলে দেন। তিনজনের গায়েই ছিটকে যায় পেট্রল। কিন্তু মারিয়াপ্পা ও চালক পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে পালাতে না পারা বনজাক্ষীর শরীরে আবারও পেট্রল ঢেলে লাইটার জ্বালিয়ে দেন বিতাল।
রাস্তার এক পথচারী ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ছুটে আসেন। কাপড় দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। নিজেও দগ্ধ হন, কিন্তু বনজাক্ষীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। প্রায় ৬০ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় লড়াই করেও বনজাক্ষীকে বাঁচানো যায়নি।
বিতালও কিছুটা দগ্ধ হয়েছিলেন। তবে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে বেশি সময় লাগেনি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।
স্থানীয় পুলিশ কমিশনার নারায়ণা এম ঘটনাটিকে দাম্পত্য জটিলতার ট্র্যাজিক সমাপ্তি বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসা অচেনা পথচারীর সাহসিকতার প্রশংসাও করেছেন তিনি।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ