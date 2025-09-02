৮ বছর আগে ‘নিখোঁজ’ স্বামীকে ইনস্টাগ্রামে খুঁজে পেলেন স্ত্রী, সঙ্গে অন্য নারী
দীর্ঘ আট বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন স্বামী। বহু খোঁজাখুজি করেও তার কোনো হদিশ মেলেনি। হঠাৎ সেই ব্যক্তিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামের একটি ভিডিও রিলে দেখতে পান স্ত্রী। এসময় তার সঙ্গে ছিল অন্য এক নারী। সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর এই ঘটনটি ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায়।
ভিডিওতে দেখা যায়, ওই ব্যক্তি অন্য এক নারীর সঙ্গে বসবাস করছেন। তিনি পালিয়ে গিয়ে আরেকটি বিয়ে করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম জিতেন্দ্র কুমার ওরফে বাবলু, বয়স ৩২ বছর। তিনি ২০১৮ সালে হারদোই থেকে নিখোঁজ হন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি রিল দেখেন এবং সেখানে স্বামীকে দেখে হতবাক হয়ে যান।
স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে হারদোই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অনুসন্ধানে জানা যায়, জিতেন্দ্র গত কয়েক বছর ধরে লুধিয়ানায় বসবাস করছেন এবং সেখানে আরেক নারীকে বিয়ে করেছেন। পরে পুলিশ তাকে হেফাজতে নেয়।
হারদোই সার্কেল অফিসার সন্তোষ কুমার সিং জানান, তদন্তে প্রমাণ মিলেছে, জিতেন্দ্র লুধিয়ানায় অন্য এক নারীকে বিয়ে করেছেন। তাকে আটক করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিতেন্দ্র ২০১৭ সালে বিয়ে করেন। পরের বছর তাদের একটি পুত্রসন্তান হয়। তবে ২০১৮ সালের এপ্রিলে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। পরিবার অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত তার বাবা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।
পুলিশ জানায়, অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় আইন ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’র ৮২(১) ধারায় (বহুবিবাহ) জিতেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তার স্ত্রীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
কেএএ/