নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে পরিচয়, অবশেষে দুই এমপির বিয়ে

নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে পরিচয়, অবশেষে দুই এমপির বিয়ে
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই সদস্য তাদের বিয়ের খবর ঘোষণা করেছেন। তারা জানিয়েছেন, তাদের বিয়েতে দুটি ভিন্ন ঐতিহ্য বিশেষভাবে উদযাপিত হয়েছে। তার হলেন লেবার পার্টির সংসদ সদস্য জিভুন সান্দের এবং লুইস জোন্স।
হাউস অফ কমন্সে হাউস লিডার লুসি পাওয়েল তাদের বাগদানের খবরটি প্রথম সবার সামনে আনেন।
লুইস জোন্স ফেসবুকে লিখেছেন, আগস্ট মাসে আমি আমার অসাধারণ সঙ্গী জিভুন সান্দেরকে বিয়ে করেছি। আমাদের একটি সুন্দর বিয়ে হয়েছে, যেখানে আমাদের দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে একত্রিত করা হয়েছিল। এটি আমাদের নতুন জীবনের শুরুকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।
জোন্স আরও জানান, তিনি তার পদবি পরিবর্তন করে সান্দের-জোন্স রাখবেন। তিনি আরও বলেন, শিগগির তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টেও এই নাম দেখা যাবে। তবে তার পার্লামেন্টের ইমেল ঠিকানা আপাতত একই থাকবে।
তাদের দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির ঐতিহ্য পালন করার জন্য এক সপ্তাহ ধরে বিয়ের নানা অনুষ্ঠান চলেছে।
এই দম্পতির প্রথম দেখা হয়েছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে, যখন লুইস জোন্স লফবরো-তে কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হিসেবে প্রচার চালাচ্ছিলেন এবং জিভুন সান্দেরও সেখানে কাজ করছিলেন।
গত বছর বিবিসিকে জীবুন সান্দের বলেছিলেন, যত তাকে চিনতে পেরেছি, তত তার প্রতি ভালোবাসা বেড়েছে।
তিনি আরও জানান, রাজনীতির কঠিন জীবন সম্পর্কে তাদের দুজনেরই বোঝাপড়া তাদের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
জিভুন সান্দের এবং লুইস জোন্সই প্রথম বিবাহিত দম্পতি নন যারা একইসঙ্গে পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছেন। এর আগে গর্ডন ব্রাউনের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার তার স্বামী এড বলসের সঙ্গে কাজ করেছেন, যিনি সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।
এছাড়া, সাবেক স্বাস্থ্যসচিব ব্যারন ভার্জিনিয়া বটমলি ও তার স্বামী স্যার পিটার বটমলি দুজনেই কনজারভেটিভ দলের সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম