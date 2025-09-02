তৃণমূল নেতার কান ধরে ওঠবস করার ভিডিও ভাইরাল
ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল সার্ভিস কমিশন ১ হাজার ৮০৪ জন অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা প্রকাশ করে। আর সেই তালিকায় উঠে আসে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের আত্মীয়দের নাম, এমনকি অভিযোগ ওঠে ঘুস নিয়ে চাকরি দেওয়ারও।
এই ঘটনার পর রাজ্যের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে কান ধরে ওঠবস করলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সহ-সভাপতি ও পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আইনজীবী পার্থসারথি মাইতি।
এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি জাগোনিউজ)। পার্থসারথি মাইতি কান ধরে ক্ষমা চাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে।
পার্থসারথির দাবি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে থেকেও জেলার এবং রাজ্যের অনেক নেতা মুখ খুলছেন না। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কান ধরে ওঠবস করে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন।
তার মতে, দলেরই একাংশ এই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন নিজেদের গদি বাঁচাতে তারা সব তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আড়াল করছে। কারণ তারা গোপনে শুভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।
এ বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত রায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব যারা যেখানে বলার সুযোগ পাচ্ছেন, বলছেন। আমি পার্থ বাবুকে আগেও বলেছি, যে ঘটনা ঘটাচ্ছে, তাতে দলের সুনাম হচ্ছে না।
সুজিত রায় আরও বলেন, পার্থবাবু নিজের কিছু ভিউয়ার্স বাড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে এ ধরনের কাজ করছেন,যা ঠিক না। পার্থ বাবু একটি সুশৃঙ্খল দলের কাউন্সিলর এবং দল তাকে রাজ্য সহ-সভাপতি করছে। তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে তিনি সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে দলকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিচ্ছেন। সঠিক সময়ে দল সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দেবে।
এরপরেই বিজেপির পক্ষ থেকে একটি কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের বিজেপির সম্পাদক সুকান্ত চৌধুরী বলেন,উনি নাটক করছেন। জানেন যে একটা ঢেউ আসছে, পাবলিকের মার ওনাদের পিঠে পড়বে। বাঁচার জন্য উনি আগে থেকেই নাটক শুরু করেছেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেভাবে দুর্নীতি করেছেন, তাতে ওনাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।
