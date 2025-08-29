বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে আপনারা গরিবদের অত্যাচার করেন: বিজেপিকে মমতা
আপনারা (বিজেপি) বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষদের ওপর অত্যাচার করেন বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাির্জী।
এদিনের সভা মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।
মমতা ব্যানার্জী বলেন, মাননীয় রাজ্যপাল গবেষকদের টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই দিনই আমরা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দেই। সব জায়গায় তো আমাদের লোক থাকে না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোক থাকে। কেউ কেউ দুষ্টুমি করে কেউ কেউ মিস্টুমি করে। আমরা মিস্টুমি করি আমরা দুষ্টুমি করি না।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু হিংসুটে লোক আছে। দেখলেই জ্বলে, আর লুচির মতো ফোলে। এরা হচ্ছে তাই। ১০০ দিনের কাজে পরপর চার-পাঁচটা বছর আমরা এক নম্বর ছিলাম। রাস্তাঘাট তৈরিতে এক নম্বর ছিলাম। তাই সেল ফিশ জায়েন্টরা যারা হাই লোডেড ভাইরাস তারা হিংসা করে আমাদের টাকা বন্ধ করে দিয়ে ভাবছে এনআরসি চালু করবে এবং সকলের ভোটাধিকার কেড়ে নেবে।। জীবন থাকতে কারো ভোটাধিকার কাটতে দেবো না।
এরপরই মমতা ব্যানার্জী জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বলেন, আমি নির্বাচন কমিশনের চেয়ারটাকে সম্মান করি। নির্বাচন এলেই দেখবেন এজেন্সির দাপাদাপি বাড়ে।
এরপর মমতা ব্যানার্জী প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি। আমি এবার একটি বইও লিখবো কে কেমন ছিল তার ওপর। পরবর্তী বইমেলায় সেই বইটি প্রকাশ পাবে।
মমতা ব্যানার্জী বলেন, বাচ্চারা ললিপপ খেলে মানায় কিন্তু বড়রা যদি ললিপপ খায় কোন পার্টির হয়ে সেটা মানায় না। শুনুন এটা বাংলা, স্বাধীনতার আগে কলকাতা ছিল বাংলার রাজধানী। কেন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইংরেজরা। ওরা জানত সবার সঙ্গে লড়তে পারলেও বাংলার সঙ্গে লড়তে পারে না। তাই তারা বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, পরিবারতন্ত্র করেন না? অমিত বাবু, আপনার ছেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি রাজনীতি করলে তার কিছুই নেই। এতো হাজার হাজার কোটি টাকার মামলা। কই এটা পরিবারতন্ত্র নয়, এটা সমাজতন্ত্র?। জিজ্ঞেস করুন ললিপপ সরকারের ললিপপ বাবু আপনার পরিবারের কতজন, কোন রাজ্যে আইপিএস, আইএস কর্মকর্তা আছে। সব নিজের পরিবারকে চারিদিকে কাজে লাগিয়ে আপনি এখন ললিপপ চালাচ্ছেন আমাদের উপরে।
তৃণমূল নেত্রী মমতা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গরিবের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বলেন, আপনারা মানুষের ক্ষমতাকে বিসর্জন দেন। অধিকার কেড়ে নেন, অধিকার ছিনিয়ে নেন। বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষদের ওপর অত্যাচার করেন। আর আমি মনে করি গরিব মানুষরা আমার হৃদয়ে।
ডিডি/এমএসএম