মোদীর সফরের পরেই বদলে গেলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম

মোদীর সফরের পরেই বদলে গেলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম
নরেন্দ্র মোদীর সফরের পরেই বদলে গেলো কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নাম। দুই দিনের ঝটিকা সফরে কলকাতায় এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এসে ফোর্ট উইলিয়ামে সেনা সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। এরপরেই বদলে যায় ঐতিহাসিক স্থাপনাটির নাম।
ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান স্থলসেনা দপ্তরের নাম বদলে রাখা হয়েছে ‘বিজয় দুর্গ’। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর হয়েছে নতুন এই নাম।
একই সঙ্গে, কলকাতায় কম্বাইন্ড কমান্ডার কনফারেন্স (যৌথ সেনা সম্মেলন-২০২৫) উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সম্মেলন চলবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
আরও পড়ুন>>
- পূজার আগেই আসবে বাংলাদেশের ইলিশ, আশায় বুক বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ
- পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ধুন্ধুমার/ টেনে-হিঁচড়ে বের করা হলো বিজেপির ৫ বিধায়ককে
- কলকাতায় বাধ্যতামূলক করা হলো বাংলা সাইনবোর্ড
মূলত সেনা সম্মেলন হলো দ্বিবার্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শীর্ষস্থানীয় মতবিনিময় সভা, যার ১৬তম সম্মেলন হচ্ছে কলকাতায়। এর আগে ২০২৩ সালের ১৫তম সম্মেলন হয়েছিল মধ্য প্রদেশের ভোপালে।
এই সম্মেলনের লক্ষ্য ভারতের সশস্ত্র স্থল বাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। প্রযুক্তিগত আধুনিকরণ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারের বিষয়ে সর্বোচ্চস্তরের মত বিনিময় হয়ে থাকে এসময়।
নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেট, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, ভারতীয় তিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল অনিল চৌহানসহ তিন বাহিনীর শীর্ষ সেনা কর্মকর্তারা।
ডিডি/কেএএ/