শুল্কের চাপ
যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের রপ্তানি কমেছে ১৪ শতাংশ
যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত কঠোর শুল্কের প্রভাব পড়েছে জাপানের রপ্তানিতে। চলতি বছরের আগস্টে দেশটির যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি প্রায় ১৪ শতাংশ কমে গেছে, যা বিগত চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, জাপানের গাড়ি রপ্তানি কমেছে ২৮.৪ শতাংশ, গাড়ির যন্ত্রাংশ রপ্তানি কমেছে ৭.১ শতাংশ। এই খাতে পতন শুরু হয় যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরের শুরুতে বৈশ্বিক বাণিজ্যযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, আগস্ট মাসে জাপানের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ১৩.৮ শতাংশ কমেছে, যা ২০১৯ সালের পর সর্বোচ্চ পতন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত ২৭.৫ শতাংশ শুল্ক জাপানের গাড়ি শিল্পকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জাপানের যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসে গাড়িখাত থেকে।
তবে কিছুটা স্বস্তির খবর হলো, মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হওয়া সাম্প্রতিক এক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় জাপানি গাড়ির ওপর যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।
এই চুক্তি জাপানের জন্য তাৎক্ষণিক বিজয় হলেও, বিশ্লেষকরা বলছেন—উচ্চ শুল্ক এখনো দেশটির শিল্প খাতের ওপর মারাত্মক চাপ তৈরি করছে। জাপানের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন টোকিওকে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য আলোচনা শুরু করার জন্য।
আগস্টে জাপানের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (ট্রেড সারপ্লাস) গত বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩২৪ বিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ২.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। উল্লেখ্য, এই উদ্বৃত্ত নিয়ে ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচনা করে আসছেন।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম