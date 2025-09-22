জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কের পথে প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে (ইউএনজিএ) যোগ দিতে নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
রোববার দিনগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হন।
সরকারি প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে তার সঙ্গে রয়েছেন পাঁচ রাজনৈতিক নেতা—বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমীর সায়ীদ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং এনসিপির প্রথম সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা।
জামায়াত নেতা মোহাম্মদ নকীবুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই প্রতিনিধিদলে যোগ দেবেন।
প্রধান উপদেষ্টার ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে এবং তার ২ অক্টোবর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
এমইউ/এমএসএম