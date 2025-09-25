ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের খাবার খেয়ে অসুস্থ শত শত শিশু

ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের খাবার খেয়ে অসুস্থ শত শত শিশু
ইন্দোনেশিয়ায় সরকারের বিনামূল্যে স্কুল খাবার কর্মসূচির আওতায় খাবার খেয়ে এই সপ্তাহেই অন্তত এক হাজার ১৭১ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।
এই পুষ্টিকর খাবার কর্মসূচি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাবোও সুবিয়ানতোর একটি অন্যতম উদ্যোগ, যার লক্ষ্য ৮ কোটি শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন বিনামূল্যে পুষ্টিকর মধ্যাহ্নভোজ সরবরাহ করা।
কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পরপর বেশ কয়েকটি খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনা এই কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। গত সপ্তাহেই পশ্চিম জাভা ও মধ্য সুলাওয়েসিতে ৮০০ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়।
এই সপ্তাহের আক্রান্তরা যে খাবার খেয়েছিল, তার মধ্যে ছিল সয়াসস দেওয়া মুরগির মাংস, ভাজা টোফু, সবজি ও ফলমূল। পূর্ববর্তী কিছু ঘটনার সঙ্গে পচা সস বা ফ্রাই করা হাঙ্গর মাছের মতো উপাদান জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
সরকারের পক্ষ থেকে সমন্বয় মন্ত্রী মুহাইমিন ইস্কান্দার জানিয়েছেন, এই কর্মসূচি বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই।”
এদিকে বেসরকারি সংগঠনগুলো বলছে, এই কর্মসূচি স্থগিত করা উচিত, কারণ তা শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলছে।
এই ঘটনার পর দেশজুড়ে স্কুলে বিতরণ করা খাবারের মান ও তদারকি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেকোনো রাষ্ট্রীয় খাদ্য কর্মসূচিতে গুণগত মান রক্ষা করা না গেলে তা উল্টো জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
সূত্র: বিবিসি
