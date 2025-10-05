  2. আন্তর্জাতিক

সিনাগগে হামলার পর যুক্তরাজ্যের একটি মসজিদে আগুন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাজ্যের একটি মসজিদে আগুন/ ছবি : এএফপি

মুসলিম বিদ্বেষের জেরে যুক্তরাজ্যের পূর্ব সাসেক্সের পিসহ্যাভেন শহরে অবস্থিত একটি মসজিদে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মসজিদ কমিটির সভাপতি ও একজন মুসল্লি মসজিদের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন।

বিবিসি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত ৯ টা ৫০ মিনিটের দিকে মুখোশ পরা দুই ব্যক্তি মসজিদের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। এরপর পেট্রোল ঢেলে মসজিদের দরজায় আগুন ধরিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় মসজিদের প্রবেশদ্বার এবং এর সামনের রাস্তায় রাখা একটি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে। প্রায় চার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ছোট এই মসজিদটিতে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন মুসল্লি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন।

লিবারেল ডেমোক্র্যাট এমপি জেমস ম্যাকক্লিয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক্স-এ লিখেছেন, পিসহ্যাভেনের মসজিদে আগুন লাগার খবরটি ভয়াবহ। এটি আমার নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দারা ব্যবহার করেন এবং এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পুলিশের ধারণা, মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা থেকে মসজিদে আগুন দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ম্যানচেস্টার শহরে ইহুদি উপাসনালয় সিনাগগে হওয়া হামলার প্রতিশোধে এমন কর্মকাণ্ড ঘটানো হতে পারে। ওই হামলার ঘটনায় দুই ইহুদি নিহত এবং তিন জন আহত হয়।

মসজিদের ব্যবস্থাপক জানান, এর আগে গত বছর আগস্টে পিসহ্যাভেনের এ মসজিদ লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ ও বর্ণবিদ্বেষী গালিগালাজ করেন কিছু ইহুদি।

পুলিশ জানিয়েছে, ব্রাইটন এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং কাউন্টির অন্যান্য উপাসনালয়ে অতিরিক্ত টহল দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র : বিবিসি
