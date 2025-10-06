নেদারল্যান্ডে লক্ষাধিক মানুষের ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ

নেদারল্যান্ডে লক্ষাধিক মানুষের ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর চালানো গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে রবিবার (৫ অক্টোবর) দেশটির বৃহত্তম শহর আমস্টারডামের রাস্তায় লক্ষাধিক মানুষ লাল পোশাক পরে বিভিন্ন স্লোগানে মিছিল করেছে। এই মিছিল থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে ডাচ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
আমস্টারডাম পুলিশের তথ্য মতে, ‘রেড লাইন মার্চ’ নামে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ অংশ নিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের লাল পোশাক মূলত ইসরায়েলের অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতীকী 'রেড লাইন'হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্যাক্স নেদারল্যান্ডস নামে একটি সংগঠন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করে।
প্যাক্স নেদারল্যান্ডসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ ঠেকাতে ডাচ সরকার যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তারা রাজনীতিকদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।
প্যাক্স নেদারল্যান্ডসের নির্বাহী পরিচালক রোলিন সাসে বলেন, আমরা চাই অতি দ্রুত একটি প্রকৃত যুদ্ধবিরতি, যাতে মানুষ সুরক্ষা পায়, মানবিক সহায়তা পৌঁছে যায়।
গত মে মাসে হেগ শহরে বিক্ষোভের পর থেকে ডাচ সরকার ধীরে ধীরে ইসরায়েলের প্রতি কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় জুলাই মাসে তারা দুইজন চরম ডানপন্থী ইসরায়েলি মন্ত্রীর ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। এছাড়া অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবস্থিত ইসরায়েলি বসতিতে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ এবং ইইউ–ইসরায়েল বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করতে ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে।
সূত্র : রয়টার্স
কেএম