ফিলিপাইনে ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামির আশঙ্কা
ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্দানাও প্রদেশে শক্তিশালী ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে ভূমিকম্পে কেপে ওঠে ফিলিপাইন। এতে ‘ধ্বংসাত্মক সুনামি’র সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।
ফিলিপাইনের ভূকম্প ও আগ্নেয়গিরি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ফিভলকস) সতর্ক করেছে, উপকূলে উচ্চ ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। স্বাভাবিক জোয়ারের তুলনায় ঢেউয়ের উচ্চতা এক মিটারের বেশি হতে পারে এবং উপসাগর এবং প্রণালী এলাকায় আরও উঁচু ঢেউ হতে পারে।
সংস্থাটি জানায়, স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৩ মিনিটের আগেই প্রথম সুনামি ঢেউ আঘাত হানতে পারে এবং তা কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হতে পারে।
উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের অবিলম্বে উঁচু স্থানে বা ভেতরের দিকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ফিভলকস। একই সঙ্গে নৌযান মালিকদের নৌকা সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে রাখতে ও যারা ইতোমধ্যে সমুদ্রে অবস্থান করছেন, তাদের উপকূলে অবস্থান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ফিলিপাইনের কিছু উপকূলে ঢেউয়ের উচ্চতা স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৩ মিটার (১০ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও পালাউয়ের কিছু উপকূলে এক মিটার পর্যন্ত ঢেউ পৌঁছাতে পারে।
এদিকে, ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাওয়েসি ও পাপুয়া অঞ্চলেও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে এই অঞ্চলগুলো ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
দুই দেশের কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং উপকূলীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দেশটির মধ্যাঞ্চলে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ওই ভূমিকম্পে প্রায় ৬০ জন নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়ে গেছে।
সূত্র : বিবিসি
কেএম